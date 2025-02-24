المصري يعلن تفاصيل التعاقد مع التونسي أنيس بوجلبان لتولي تدريب الفريق

أتم مجلس إدارة النادي المصري برئاسة كامل أبو علي، إجراءات التعاقد مع المدير الفني التونسي أنيس بوجلبان لتولي مهام الإدارة الفنية للفريق الأول للكرة بالنادي وذلك بعقد يمتد لموسم ونصف لينتهي بنهاية موسم 2026/2025.

وقد وافق مجلس إدارة النادي على تشكيل الجهاز الفني التونسي المعاون والذي يضم إلى جوار بوجلبان كل من : الكابتن أنيس بن عبد القادر مدربًا عامًا ، الكابتن محمد بن الحبيب تومي مدربًا لحراس المرمى ، الكابتن محمد وجيه بلعيد مدربًا للياقة البدنية، الكابتن أشرف بن الهادي طياري محللًا للأداء ، الكابتن حسن بن صلاح الدين أخصائيًا للتأهيل.