تعليم النواب تبحث طلبا لإنشاء مركز للدعم النفسى والاجتماعى داخل الجامعات.. غدًا

تعقد لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، اجتماعاتها، غدًا الثلاثاء، عقب انتهاء الجلسة العامة للمجلس برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، وذلك لبحث ومناقشة عدد من الموضوعات والطلبات المدرجة على جول أعمالها.



وتناقش خلالها موضوعى طلبى الإحاطة المقدمان من النائبتين: • أمل سلامة: بشأن تنفيذ القانون بضرورة منع التدخين نهائياً داخل الحرم الجامعى بكافة أنواعه وأشكاله. • رشا أبو شقرة: إنشاء مركز للدعم النفسى والاجتماعى داخل الجامعات.

بالإضافة إلى مناقشة موضوعى طلبى الإحاطة المقدمان من النائبتين إيرين سعيد، هالة أبو السعد، بشأن التقييمات الأسبوعية والواجبات المنزلية المقررة على طلاب المدارس فى ضوء القرارات الجديدة لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى للعام الدراسى الجديد 2024/2025 والتى تسببت فى إرباك وضغط على أولياء الأمور والطلاب.

واستكمال مناقشة موضوعات طلبات الإحاطة المقدمة من النواب: • محمد نشأت العمدة: بشأن عدم البدء فى إنشاء مدرسة التجارة الملحقة ببنى خالد – مركز سمالوط – محافظة المنيا. • سعودى عبدالرحمن بشأن:  إنشاء مدرستى للتعليم الفنى الصناعى والتجارى بمركز العدوة محافظة المنيا.  تنفيذ منظومة التعليم الجديدة بمصر التى بدأت بمرحلة رياض الأطفال حتى الصف السادس الإبتدائى على مستوى الجمهورية بصفة عامة ومدارس محافظة المنيا بصفة خاصة.  إيلاريا سمير حارص: بشأن التأخر فى إنشاء مدرسة “WE” للتكنولوجيا التطبيقية بالمدرسة اليابانية (2) بمحافظة البحر الأحمر.