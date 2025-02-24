زد يستهل مشوار بطولة كأس دبي للقارات بلقاء آيريس سبورتس

يشارك نادي زد في بطولة كأس دبي للقارات تحت 13 سنة، للمرة الخامسة على التوالي، والمقرر أن تنطلق غدا الثلاثاء وتستمر حتى 28 فبراير الجاري.

ويعد زد إف سي، النادي المصري الوحيد المشارك ببطولة كأس دبي للقارات بمشاركة أكثر من 400 لاعب من 24 فريقًا في مقدمتها: ريال مدريد، وتشيلسي، وميلان، وبايرن ميونيخ، وسيلتا فيجو، وسيسكا موسكو، والاتحاد السعودي، بالإضافة إلى عدد من فرق أندية وأكاديميات إماراتية وهي: النصر، والوصل، وشباب الأهلي، وحتا، والوحدة، والجزيرة، والشارقة، وفرسان هسبانيا.

وتعليقًا على المشاركة، قال الكابتن حمادة صدقي، رئيس قطاع الناشئين بنادي زد لكرة القدم: "حرصنا على المشاركة في بطولة كأس دبي للقارات، للمرة الخامسة على التوالي، لإتاحة الفرصة للاعبين لتطوير مستواهم عبر الاحتكاك بكبرى الفرق العربية والعالمية، وإظهار مواهبهم، وفي الوقت نفسه تقييم المدربين للمستوى الفني والبدني للاعبين وتجربة خطط جديدة"، مضيفًا أن فريق زد تحت 13 سنة يضم عناصر موهوبة ومحترفة سيكون لها مستقبل، ووضعنا برنامج لتطوير مستواهم وفق أحدث الأنظمة في العالم لإعداد لاعبين محترفين.

وتقام بطولة كأس دبي للقارات، بنظام المجموعات، وقسمت الفرق المشاركة لأربع مجموعات، وقع اختيار زد إف سي في المجموعة الثالثة بجانب أندية أي سي ميلان الإيطالي، وأكاديمية إيريس الأردنية، والوحدة الإماراتي، ويلتقي زد إف سي في أول مواجهة مع أكاديمية إيريس الأردنية، غدا الثلاثاء، وفي اليوم التالي يلتقي مع نادي الوحدة الإماراتي، وفي ختام الجولة يواجه نادي أي سي ميلان.

ويتولى الإدارة الفنية لفريق زد إف سي، المشارك ببطولة كأس دبي للقارات، د. شادي هشام، ويعاونه علاء عبدالرؤوف مدربًا عام، وعبدالله فاروق مدرب مساعد، وحازم فرج مدرب حراس مرمى.

وسبق أن شارك زد إف سي في بطولة كأس دبي للقارات أربع مرات، وكان أفضل أداء حققه النادي المركز الثالث بالبطولة في نسخة عام 2023.