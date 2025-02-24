السيسي لفريدريش ميرز : سنعمل على تعزيز العلاقات الاستراتيجية بين مصر وألمانيا

هنأ الرئيس السيسي "فريدريش ميرز" مستشار ألمانيا الجديد قائلا: سوف نعمل سويا على تعزيز العلاقات الاستراتيجية بين مصر وألمانيا لما فيه مصلحة شعبينا، وكذلك للتنسيق المشترك من أجل احلال السلام والاستقرار الاقليميين في هذا التوقيت الدقيق.

وهنأ الرئيس السيسي، فريدريش ميرز وتحالف الاتحاد الديمقراطي المسيحي والاتحاد الاشتراكي المسيحي قائلا : اتقدم بخالص التهنئة ل"فريدريش ميرز" وتحالف الاتحاد الديمقراطي المسيحي والاتحاد الاشتراكي المسيحي على نتيجة الانتخابات الفيدرالية في ألمانيا الاتحادية، وأتمنى له التوفيق في تحقيق تطلعات الشعب الألماني، وسوف نعمل سويا على تعزيز العلاقات الاستراتيجية بين مصر وألمانيا لما فيه مصلحة شعبينا، وكذلك للتنسيق المشترك من أجل احلال السلام والاستقرار الاقليميين في هذا التوقيت الدقيق.