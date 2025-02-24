المرأة المصرية بالمركز الثانى بين 100 امرأة مؤثرة في المنطقة العربية 2025

احتلت سيدات مصر المركز الثانى من بين 100 امرأة مؤثرة حول العالم، حيث استطعن أن يحصلن على عدد 18 اسما فى قائمة فوربس الشرق الأوسط لأقوى 100 سيدة أعمال في المنطقة العربية 2025.

وهى القائمة التى تصدرها مجلة “فوربس” سنويا لتضم أقوى 100 امرأة في العالم، فدائما ما نجد المرأة المصرية تتحدى القيود والحواجز وتصل إلى أعلى درجات النجاح وترفع اسم مصر عاليا لتلهم بذلك الأجيال القادمة فى مختلف القطاعات، وتصبح بمثابة قصة ملهمة ومثلا أعلى للعديد من الفتيات.

فقد أثبتت المرأة المصرية فى كل القطاعات قدرتها على تحقيق المستحيل، ولذلك نسلط الضوء على من هن السيدات المصريات اللائي استطعن اقتناص الفرص وتم تصنيفهن ضمن قائمة أقوى 100 سيدة أعمال فى الشرق الأوسط لعام 2025.





هند الشربيني



أستاذة الباثولوجيا الإكلينيكية في كلية الطب جامعة القاهرة، وتعد من أبرز الشخصيات فى قطاع الرعاية الصحية، تخرجت في كلية الطب والجراحة من جامعة القاهرة، وحصلت على دكتوراة في علم المناعة وماجستير في علم الأمراض السريري والكيميائى.

وفى عام 1988 حصلت على درجة الدكتوراة من كلية طب كورنويل بنيويورك، ثم عادت إلى مصر فى عام 2000 لتبدأ مسيرتها المهنية فى العمل بالجامعة والمعمل الذي أسسته والدتها حيث بدأت بالعمل كرئيس تنفيذي لشركة معامل المختبر الطبية بداية من عام 2004 الى 2012 ومن ثم تقلدت منصب الرئيس التنفيذي لشركة التشخيص المتكاملة (IDH) فى عام 2012.

كما أنها اصبحت عضوة مجلس الجمعية الأمريكية لعلوم الأمراض السريرية في مصر.

واستطاعت أن تحول معملا واحدا إلى مؤسسة كبيرة تحتوى على ما يقرب ۲۹۰ فرعا و ٤ معامل مركزية في الشرق الأوسط.

كما أنها قادت شركتها للاكتتاب العام في بورصة لندن للأوراق المالية ورفعت قيمة الشركة إلى ٦٦٨ مليون دولار أمريكي، كما تم تصنيفها ضمن قائمة أقوى السيدات العربيات لعام 2015 من قِبل مجلة "أربيان بزنس" وتم اختيارها من قبل مجلة فوربس الشرق الأوسط ضمن أقوى 100 سيدة أعمال فى الشرق الأوسط على مدار 3 سنوات متتالية.





إلهام محفوظ



تعتبر إلهام محفوظ من أبرز سيدات الأعمال فى مصر، كما تعد من أشهر الأسماء فى قطاع البنوك والخدمات المالية فى دولة الكويت، وقد شغلت منصب الرئيس التنفيذي للبنك التجاري الكويتي منذ 2014.



وهى حاصلة على بكالوريوس في إدارة الأعمال مع مرتبة الشرف من الجامعة الأمريكية بالقاهرة عام 1984 بدأت عملها في البنك التجاري الكويتى عام 2000 وتقلدت عدة مناصب بما ذلك إدارة الائتمان المؤسسي وإدارة الخزانة، وشهدت فترة توليها منصب

الرئيس التنفيذي للبنك العديد من التطورات حيث أطلق البنك خدمات جديدة مثل خدمة الدفع Swatch Pay .



كما أنها عضو المجلس الإشرافي للجامعة الأمريكية فى معهد الصرافيين القانونيين فى لندن، وقد تم تصنيفها ضمن أقوى 100 سيدة أعمال فى الشرق الأوسط لعام 2023 و2025.







ميرنا عارف



تعد ميرنا عارف هى أول سيدة مصرية تتولى منصب المدير العام لشركة مايكروسوفت في مصر وهى حاصلة على درجة البكالوريوس في علوم الحاسب الآلي (BSc) وحصلت أيضا على درجة الماجستير في إدارة الأعمال (MBA) من الجامعة الأمريكية في القاهرة.



تقلدت العديد من المناصب المهمة من بينها ، عضو مجلس إدارة بنك مصر، وعضو مجلس إدارة شركة رمضان للصناعات الدوائية (راميدا)وعضو مجلس إدارة غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وشغلت أيضا منصب عضو الهيئة الاستشارية للمبادرة العالمية للأمم المتحدة "شباب بلد" في مصر.



كما شغلت مواقع مهمة فى وزارة البترول المصرية وشلمبرجير وإيمرسون وبيكر هيوز التابعة لشركة جنرال إلكتريك، وفي عام 2020، وشغلت أيضا منصب الرئيس التنفيذي لمجموعة أجهزة سيرفس الذكية (Surface) في مايكروسوفت.

وساهمت فى المطالبة بتمكين المرأة المصرية وتشجيعها على مواكبة العصر الرقمي وتحقيق كامل قدراتها، تم اختيارها كواحدة من أقوى 100 سيدة أعمال من قبل فوربس الشرق الأوسط في عام 2024 و2025.





عبير لهيطة



من الرواد فى عالم النقل واللوجستيات، تخرجت في كلية علوم الحاسب الآلي مع تخصص ثانوي فى إدارة الأعمال من الجامعة الأمريكية بالقاهرة بتقدير امتياز عام 1994 وقد تقلدت العديد من المناصب في شركة بارويل ايجيترانس للتوكيلات الملاحية منذ عام 1996 حيث شغلت منصب مدير النظم ومدير التطوير الداخلي ومنصب رئيسة لمجلس إدراة الشركة عام 2020 إلى جانب رئاستها لشركات إيجيترانس لحلول المستودعات منذ عام 2015 وقد لعبت دورا بارزا كرئيسة مشاركة فى المجلس الاستشاري لكلية إدارة الأعمال فى الجامعة الأمريكية بالقاهرة ،بالإضافة إلى أنها رئيسة لجنتي النقل واللوجستيات فى غرفة التجارة الأمريكية فى مصر وشبكة الاتفاق العالمى للأمم المتحدة منذ عام 2022، كما أنها تتولى رئاسة لجنة المرأة فى جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة.



وتم تصنيفها ضمن الـ 100 سيدة الأكثر تأثيرا فى الشرق الأوسط من قبل مجلة فوربس الأمريكية لعام 2020، 2023 ،2024، 2025





منى ذو الفقار



منى ذو الفقار هى ابنة الفنان صلاح ذو الفقار تعمل كمحامية وناشطة حقوقية وتعتبر ومن أقوى 100 سيدة أعمال في المنطقة العربية حسب تصنيف فوربس تخرجت في كلية العلوم الاقتصادية والسياسية من جامعة القاهرة عام 1969 وحصلت على درجة الماجستير فى القانون من جامعة المنصورة عام 1980، تولت العديد من المناصب من بينها شريكة ورئيسة مجلس الإدارة مكتب الشلقاني للمحاماة عام 2006ومؤسسة ورئيسة اللجنة التنفيذية بمكتب ذو الفقار وشركاه فى عام 2009 وحتى الآن وتولت منصب نائب رئيس اللجنة الاستشاريه بمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة،وعضوة في المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر، كما شغلت منصب رئيس مجلس الإدارة المجموعة المالية هيرمس القابضة وعضو مجلس إدارة البنك المركزي المصري ورئيس المجموعة الاستشارية الدولية الخاصة بالمرأة بالبنك الدولي، بالإضافة إلى عضويتها بالمجلس القومي للمرأة منذ عام 2000 الى 2006 وعضو مجلس إدارة بنك القاهرة، بتعيين من رئيس الوزراء المصري في الفترة ما بين 2000 حتى 2003 .







ميريت السيد



تعد ميريت السيد من الأسماء البارزة فى قطاع الأعمال التجارية حيث إنها شغلت العديد من المناصب المهمة فى هذا المجال.



بدأت مسيرتها المهنية في قطاع البناء لدى شركة (Skanska) في السويد،ثم انتقلت إلى المملكة المتحدة للعمل في شركة البناء وإدارة المرافق (Carillion) وشغلت منصب الرئيسة التنفيذية للشئون التجارية في شركة حسن علام القابضة منذ عام 2018، كما شغلت أيضا منصب رئيسة تنفيذية لشركة ليجاسي (Legacy) كما أنها عينت كمسئولة عن تشغيل المتحف المصري الكبير في 2024 كما أنها ساهمت بشكل كبير فى إنشاء المقر الإقليمي لشركة حسن علام القابضة في الرياض عام 2022





عبير صالح



تعد عبير صالح هى أول سيدة تتولى منصب عضوية مجلس إدارة الاتحاد المصري للتأمين، وتشغل منصب العضو المنتدب بشركة مصر للتأمين التكافلي– حياة بوصفها منذ عام 2022 ،حصلت على درجة البكالوريوس في الاقتصاد من الجامعة الأمريكية بالقاهرة، ودبلوم التسويق والاتصالات المتكاملة من نفس الجامعة وتمتلك خبرة لأكثر من 28 عاما فى قطاع التأمين ،وقد تقلدت العديد من المناصب فى قطاعي البنوك والتأمين،حيث شغلت منصب



العضوة المنتدبة لشركة الوفاء لتأمينات الحياة مصر وشركة بوبا إيجيبت للتأمين، ومديرة التأمين البنكي والتوزيع البديل في شركة (MetLife) مصر، إلى جانب عملها بعدة مناصب في البنك التجاري الدولي (CIB) وعينت بمنصب عضوة مستقلة في مجلس إدارة شركة (Yodawy) وعضوة في اللجنة الاستشارية للهيئة العامة للرقابة المالية المصرية.







هبة قرة



تعد من أحد أبرز الأسماء فى مجال الطاقة والاستثمار وتشغل منصب نائبة رئيس مجلس الإدارة بشركة قرة لمشروعات الطاقة والاستثمار منذ عام 2020.



وفى عام 2024، وقعت شركتها قرة إنرجي عقدا مع شركة سولاريز مصر، لتنفيذ مشروع طاقة شمسية بقدرة 4.8 ميغاوات في منطقة سهل حشيش، كما وقعت ايضا عقد تنفيذ الأعمال المدنية والإنشائية والتشطيبات مع شركة ميدل إيست للقاحات البيطرية (ميفاك) لـ3 مصانع للقاحات البيطرية فى عام 2023 كما أنها عينت كعضو مجلس أمناء مؤسسة آل قرة للتنمية المستدامة، إلى جانب منصب نائبة رئيس لجنة الطاقة في جمعية رجال الأعمال المصريين.









غادة قنديل



تعتبر غادة من أبرز الأسماء اللامعة فى عالم المال والأعمال المصرفية وهى حاصلة على الدكتوراة من جامعة عين شمس عام 2005، وهى مدير بنك أوف نيويورك وقد شغلت العديد من المناصب المهمة حيث شغلت منصب وكيلة محافظ البنك المركزي المصري وكانت ضمن فريق إدارة مخاطر الدين الخارجي، وقد ساهمت كثيرا فى تطوير الاستراتيجيات المصرفية وقد تم اختيارها من قبل مجلة فوربس ضمن قائمة أقوى 100 سيدة أعمال لعام 2024و 2025





أمنية قلج



تشغل أمنية قلج منصب نائبة الرئيس التنفيذي لمجموعة نعيم القابضة ورئيسة مجلس الإدارة والعضوة المنتدبة للمجموعة وهى حاصلة على بكالوريوس فى الأعمال والاقتصاد من الجامعة الأمريكية بالقاهرة عام 1999 ، وماجستير فى إدارة الأعمال عام 2019 من كلية لندن للأعمال فى المملكة المتحدة، بدأت عملها في مجال تمويل الشركات بالبنك التجاري الدولي منذ عام 1999 حتى 2004 وأسست شركة viveris Mashrek وأصبحت المديرة الإدارية لها حتى عام 2010 وانتقلت بعد ذلك للعمل بمجموعة نعيم القابضة.







داليا إبراهيم



سيدة أعمال بارزة ورئيس مجلس إدارة دار نهضة مصر للنشر، كما أنها مؤسس ورئيس شركة "نهضة مصر لريادة الأعمال" وشركة "تأهيل" وهى حاصلة على بكالوريوس إدارة الأعمال من الجامعة الأمريكية عام 1993، وماجستير فى الإدارة العامة عام 1999، وماجستير في إدارة الأعمال التنفيذية عام 2014.



بدأت مسيرتها المهنية بالعمل في مجموعة نهضة مصر، وقد ساهمت خلال فترة عملها في تأسيس العديد من الشركات من بينهم نهضة مصر للحلول الرقمية عام 1998، ونهضة مصر للدعاية والإعلان عام 1998، ونهضة مصر للصحافة والإعلام عام 2004 ونهضة مصر للتجارة والتوزيع عام 2009، بهدف التوسع في تقديم ونشر خدمات التعليم بطريقة متكاملة





أهِلَة الصبّان



تعتبر أهلة قائدة فى قطاع الخدمات المصرفية حيث إنها قد شاركت في تأسيس (Exits MENA) عام 2022، وهي منصة متخصصة في الخدمات المصرفية الاستثمارية وفى خلال عامين من تأسيسها أبرمت الشركة 6 صفقات لدعم الشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة في تحقيق أهدافها الاستثمارية من خلال عمليات الاندماج والاستحواذ وجمع التمويلات وفي 2024، تعاونت الشركة مع غوغل في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ومنصة (EYouth) لإطلاق برنامج نقلة، وهو برنامج دراسة ذاتية باللغة العربية لتأهيل الشركات للاستثمار.





داليا وهبة



هى أحد أهم الرواد فى مجال الطاقة، كما أنها تشغل منصب الرئيسة التنفيذية لشركة حسن علام للمرافق وبدأت عملها فى حسن علام عام 2021 كمسئول عن الذراع الاستثماري والتطويري للشركة، وبعد ذلك تولت منصب الرئيس التنفيذي وساهمت منذ توليها فى تحقيق العديد من الإنجازات فى قطاع الطاقة كما استطاعت فى عام 2024 توقيع اتفاقيتين لشراء الطاقة مع مصدر وإنفنيتي باور، بالإضافة إلى الشركة المصرية لنقل الكهرباء لتطوير محطات طاقة شمسية بقدرة 1.2 غيغاوات، وأنظمة بطاريات لتخزين الطاقة بقدرة 720 ميغاوات في الساعة.





هدى منصور



هى مهندسة وسيدة أعمال حاصلة على بكالوريوس الهندسة من جامعة الأسكندرية وماجستير إدارة الأعمال من كلية ماستريخت للإدارة ،بدأت مسيرتها المهنية بالعمل فى بنك باركليز مصر ثم انتقلت إلى SAP ،كما أنها تتمتع بخبرة تتجاوز 25 عاما في شركات عالمية رائدة في مجال صناعة البرمجيات بما في ذلك الشركة SAP وOracle وMicrosoft، إلى جانب انضمامها لشركة IFS كما شغلت أيضا العديد من المناصب الإقليمية والعالمية ، وتم تصنيفها ضمن أقوى 100 سيدة اعمال وفقا لمجلة فوربس لعام 2024 و2025.





باكينام كفافي



رائدة فى قطاع الطاقة وتشغل منصب الرئيس التنفيذي لشركة طاقة عربية، تخرجت في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية من جامعة القاهرة عام 1994، وحصلت على ماجستير مصغر في النفط والغاز عام 2005 في المملكة المتحدة، بدأت عملها في قطاع الاستثمار المالي والمصرفي بمجموعة هيرميس ثم تولت بعد ذلك منصب نائب رئيس المجموعة المالية ،وجدت شغفها فى قطاع الطاقة الأم الذي دفعها إلى تغيير مسارها المهني والانضمام إلي شركة الغاز والطاقة "جينكو" فى عام2003.





داليا خورشيد



وزيرة الاستثمار السابقة، وتشغل منصب رئيس مجلس إدارة شركة إيجل كابيتال للاستثمارات المالية، ولدت فى عام 1974، وحصلت على بكالوريوس إدارة أعمال في الجامعة الأمريكية في القاهرة عام 1993، وبدأت مسيرتها المهنية بالعمل في البنك التجاري الدولي.



ثم انتقلت لتشغل منصب نائب رئيس سيتي بنك واستمرت فى هذا المنصب لمدة 8 سنوات وفي عام 2005 انضمت لشركة أوراسكوم للإنشاء حيث تدرجت فى عدة وظائف حتى وصلت إلى منصب المدير التنفيذي للشركة ومن ثم تم تكليفها بتولي مسئولية وزارة الاستثمار.





سهى التركى



تعد سهى من الأسماء البارزة فى قطاع البنوك كما أنها تتولى منصب نائبة رئيس مجلس الإدارة والمديرة المالية لـ “البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير” بداية من 2020 وهى حاصلة على بكالوريوس في إدارة الأعمال من الجامعة الأمريكية بالقاهرة عام 1994 و دبلوم دراسات عليا في الاستراتيجية المالية وتمويل الشركات من جامعة أكسفورد، وشغلت العديد من المناصب حيث تولت منصب المديرة المالية في كل من بنك القاهرة و مصرف أبوظبي الإسلامي كما شغلت عدة مناصب في بنك باركليز مصر، وتم تعيينها كمديرة تطوير الأعمال ، كما تقلدت منصب عضوية مجلس إدارة شركة إعمار مصر للتنمية عام2018

رشا الأزهري



تعتبر رشا الأزهرى واحدة من ابرز القادة فى القطاع المالي حيث انها تمتلك خبرة تمتد لاكثر من 18عاما في مجال التخطيط التجاري والتمويل، والتخطيط الاستراتيجي، والتسعير التجاري في قطاع الاتصالات



وقد شغلت العديد من المناصب خلال مسيرتها المهنية حتى انضمت للعمل فى ڤودافون مصر عام 2003،

وتولت

منصب رئيس للقطاع المالي لشركة ڤودافون مصر في 2017.

كما حققت العديد من الانجازات من بينها توقيع المصرية للاتصالات وڤودافون مصر اتفاقيات خدمات استراتيجية بقيمة 609 ملايين دولار