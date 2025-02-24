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الإثنين 24 فبراير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

السيسي يهنئ فريدريش ميرز على نتيجة الانتخابات الفيدرالية في ألمانيا الاتحادية

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
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هنأ الرئيس عبدالفتاح السيسي، "فريدريش ميرز" وتحالف الاتحاد الديمقراطي المسيحي والاتحاد الاشتراكي المسيحي على نتيجة الانتخابات الفيدرالية في ألمانيا الاتحادية.

وقال  الرئيس السيسي: "أتقدم بخالص التهنئة لـ"فريدريش ميرز" وتحالف الاتحاد الديمقراطي المسيحي والاتحاد الاشتراكي المسيحي على نتيجة الانتخابات الفيدرالية في ألمانيا الاتحادية". 

وأضاف: “وأتمنى لسيادته التوفيق في تحقيق تطلعات الشعب الألماني، وسوف نعمل سويا على تعزيز العلاقات الاستراتيجية بين مصر وألمانيا لما فيه مصلحة شعبينا، وكذا للتنسيق المشترك من أجل إحلال السلام والاستقرار الإقليميين في هذا التوقيت الدقيق”.

الرئيس السيسي فريدريش ميرز السيسي