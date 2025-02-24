السيسي يهنئ فريدريش ميرز على نتيجة الانتخابات الفيدرالية في ألمانيا الاتحادية

هنأ الرئيس عبدالفتاح السيسي، "فريدريش ميرز" وتحالف الاتحاد الديمقراطي المسيحي والاتحاد الاشتراكي المسيحي على نتيجة الانتخابات الفيدرالية في ألمانيا الاتحادية.

وقال الرئيس السيسي: "أتقدم بخالص التهنئة لـ"فريدريش ميرز" وتحالف الاتحاد الديمقراطي المسيحي والاتحاد الاشتراكي المسيحي على نتيجة الانتخابات الفيدرالية في ألمانيا الاتحادية".

وأضاف: “وأتمنى لسيادته التوفيق في تحقيق تطلعات الشعب الألماني، وسوف نعمل سويا على تعزيز العلاقات الاستراتيجية بين مصر وألمانيا لما فيه مصلحة شعبينا، وكذا للتنسيق المشترك من أجل إحلال السلام والاستقرار الإقليميين في هذا التوقيت الدقيق”.