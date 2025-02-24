وزير التموين ومحافظ القاهرة يفتتحان معرض "أهلاً رمضان" بالسواح

افتتح الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور إبراهيم صابر، نائب محافظ القاهرة، وأيمن العشري، رئيس غرفة القاهرة التجارية، معرض "أهلاً رمضان" بميدان السواح في القاهرة، والذي تنظمه وزارة التموين بالتعاون مع محافظة القاهرة والغرفة التجارية، في إطار جهود الدولة لدعم المواطنين وتوفير السلع بأسعار مخفضة.

وشهد الافتتاح حضور عدد من المسؤولين، من بينهم الدكتور علاء ناجي، رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية.

وأكد أيمن العشري أن معارض "أهلاً رمضان" تأتي ضمن جهود الغرفة التجارية لتعزيز دورها المجتمعي من خلال توفير السلع الغذائية الأساسية بأسعار تنافسية، وتشمل المنتجات المعروضة الزيت، السكر، الأرز، المكرونة، السمن، الألبان، الجبن، البقوليات، اللحوم الطازجة والمجمدة، بالإضافة إلى ياميش رمضان والتمور.

ويشارك في المعرض 32 شركة تابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، حيث يتم طرح نحو 2000 طن من السلع، تشمل 580 صنفًا من المنتجات الغذائية وغير الغذائية، مثل الزيوت، اللحوم، الدواجن، السكر، الشاي، المخبوزات، والمنظفات المنزلية، بتخفيضات تصل إلى 30%.

يقام المعرض على مساحة 1000 متر مربع، ويستمر حتى النصف الأول من شهر رمضان، ليستقبل المواطنين يوميا من الساعة التاسعة صباحا حتى التاسعة مساءً.