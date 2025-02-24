الكرملين: لا بوادر لاستئناف الحوار مع أوروبا وسط عقوبات جديدة

صرّح ديمتري بيسكوف، المتحدث باسم الرئاسة الروسية، اليوم الاثنين، بأن موسكو لا ترى أي ظروف مواتية في الوقت الحالي لاستئناف التواصل مع الاتحاد الأوروبي.

وأوضح بيسكوف، في حديث نقلته وكالة الأنباء الروسية "تاس"، أن بلاده لا تلاحظ أي إشارات تدل على إمكانية استئناف الحوار مع الدول الأوروبية، وذلك في ظل إعلان الاتحاد الأوروبي مؤخرًا عن الحزمة السادسة عشرة من العقوبات المفروضة على روسيا.

وأضاف أن الإجراءات التقييدية الجديدة تستهدف عددًا من المؤسسات المصرفية الروسية، بالإضافة إلى منصات إعلامية وسفن تابعة للبلاد، في خطوة تعكس استمرار الضغوط الغربية على موسكو.

وجاءت هذه التطورات في أعقاب اللقاءات الثنائية رفيعة المستوى التي جرت بين مسؤولين روس وأمريكيين في العاصمة السعودية الرياض، مما ألقى بظلاله على مسار العلاقات بين موسكو وواشنطن.