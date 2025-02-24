تشكيل إشبيلية أمام ريال مايوركا في الدوري الإسباني

كشف نادي إشبيلية عن التشكيل الرسمي الذي سيخوض به الفريق مواجهته المرتقبة أمام مايوركا، ضمن منافسات الجولة 26 من الدوري الإسباني.

ويسعى الفريق الأندلسي لتحقيق انتصار مهم لتحسين مركزه في جدول الترتيب.

التشكيل الأساسي لإشبيلية:

حراسة المرمى: نيلاند

خط الدفاع: كارمونا – باد – كيكي سالاس – بيدروسا

خط الوسط: سَو – خوانلو – ساؤول

خط الهجوم: لوكباكيو – فارجاس – إسحاق

البدلاء:

فيرلو، جوديلج، سوسو، أغومي، إيجوكي، ماركاو، إيدومبو، مانو بوينو، ألبرتو ف، رامون مارتينيز، أنتونيتّي.

يدخل إشبيلية المباراة بأمل تحقيق فوز يمنحه دفعة قوية في جدول الترتيب، فيما يأمل مايوركا في الخروج بنتيجة إيجابية لتعزيز موقفه في الليجا المباراة تحمل أهمية كبيرة لكلا الفريقين مع اقتراب الموسم من مراحله الحاسمة.