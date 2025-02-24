تشكيل هجومي لـ روما في مواجهة مونزا بالدوري الإيطالي

أعلن المخضرم كلاوديو رانيري المدير الفني لفريق روما، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة مونزا بعد قليل، بالجولة الـ26 من عمر منافسات الدوري الإيطالي.

يستضيف فريق روما نظيره مونزا على ملعب "تورينو الأولبيمبي" وتسعى الذئاب في مواصلة نتائجهم الإيجابية في الدوري بعد تحقيق انتصاران متتاليان، الأول كان أمام فينيزيا بالجولة الـ24 بنتيجة هدف مقابل لا شئ قبل، أن يعود رفاق رانيري ويحققوا ثلاث نقاط آخرين أمام بارما في الجولة الـ25 بنفس النتيجة.

وجاء التشكيل الأساسي كالتالي:

حراسة المرمى: سفيلار

خط الدفاع: مانشيني – هوملز – نديكان

خط الوسط: سالماكرز – كريستانتي – بيسيلي – أنخلينو

خط الهجوم: بالدانزي – شومورودوف – سولي.

يحتل فريق روما المركز التاسع برصيد 37 نقطة، بينما يأتي مونزا بالمركز الـ20 متزيلًا جدول ترتيب المسابقة.