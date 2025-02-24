رمضان 2025.. جمال سليمان يسعى للانتقام في برومو مسلسل "أهل الخطايا"

كشفت قناة النهار عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، عن البرومو الرسمي لمسلسل "أهل الخطايا"، المقرر عرضه عبر شاشاتها خلال ماراثون رمضان 2025، بطولة النجم جمال سليمان، تأليف أحمد أنور، ومحمد عبد القوي، وإخراج رؤوف عبد العزيز.

ونشرت قناة النهار البرومو الرسمي، وعلقت عليها:" جمال سليمان داخل دائرة الجرائم في أهل الخطايا أنتظروا المواجهة الأصعب لـ حوت الدراما المصرية".

تضمن برومو مسلسل أهل الخطايا، مشاهد خاطفة، أظهرت خيوط تشويقية من أحداث المسلسل، منها شخصية جمال سليمان، التي تسعى للانتقام.

وكما تضمن برومو مسلسل أهل الخطايا مشاهد، لـ سوسن بدر، التي ظهرت تنفخ في البخور وكأنها تعمل في الدجل، ورانيا يوسف ظهرت تعطي زجاجة مولوتوف لـ محمد ثروت، لتحرضه على الحرق، وأخرى لطفل تظهر بشكل مرعب بأحد المشاهد.

أما الفنان أشرف زكي، فظهر يجلس على كرسي متحرك، في برومو مسلسل أهل الخطايا، وتضمن البرومو أيضا جزء من أغنية شعبية، ومشاهد حزن ووعيد.

ويحمل برومو المسلسل، أجواءً مشحونة بالتشويق والرعب والإثارة والغموض، حيث تتداخل مشاهد النار والدم والأحداث الغامضة مع حوارات مبهمة عن جريمة قتل وقضية الدارك ويب و كلام غير مفهوم عن "العهد"، مما يرفع مستوى الإثارة ويجعل الجمهور متشوقاً لاكتشاف تفاصيل القصة، خاصة مع التكتم الشديد حول تفاصيل العمل.

ويحرص المخرج رؤوف عبدالعزيز على إبقاء تفاصيل الجرائم الحقيقية التي يناقشها المسلسل طي الكتمان، ليكشف عنها للجمهور أثناء العرض، مواصلاً بذلك نهجه في تقديم أعمال درامية مستوحاة من الواقع، على غرار مسلسلاته السابقة "الطاووس"، "انحراف"، و"ستهم"، التي ساهمت في تعزيز توجه الدراما المصرية نحو هذه النوعية من القصص.

يشارك في بطولة المسلسل بجانب جمال سليمان كلا من سوسن بدر، رانيا يوسف، محمد ثروت،أحمد فهيم، فرح الزاهد، إسلام جمال، مطرب المهرجانات اسلام كابونجا، ولاء الشريف، وئام مجدى، سارة درزاوى، دكتور أشرف زكى، هنادى عبدالخالق، عايده فهمى، عبير منير، شريف عمر، محمود السراج، هذا إلى جانب مجموعة من أهم خريجى أكاديمية الفنون الحاصلين على عديد من الجوائز.

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