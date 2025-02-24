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الإثنين 24 فبراير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

ترامب: مناقشات جادة مع الرئيس الروسي بوتين لإنهاء الحرب في أوكرانيا

الرئيس الأمريكي دونالد
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
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أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وجود مناقشات جادة مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين بشأن إنهاء الحرب في أوكرانيا، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل.
وأوضح ترامب "نبحث صفقات كبرى للتنمية الاقتصادية بين الولايات المتحدة وروسيا، ونريد إنهاء حرب أوكرانيا كما يريد الجميع".
وواصل ترامب "أكدت لقادة مجموعة السبع أهمية اتفاق المعادن النادرة بين الولايات المتحدة وأوكرانيا"، مشددًا على أنّ اتفاق المعادن سيفيد الاقتصاد الأوكراني.

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الروسي فلاديمير بوتين الحرب في اوكرانيا