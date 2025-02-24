الكرة النسائية.. «أهلي 2009» يفوز على بالم هيلز بهدفين مقابل هدف بالدوري

نجح فريق ناشئات الكرة النسائية بالأهلي مواليد 2009، في الفوز على مضيفه بالم هيلز، بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد، في المباراة التي أقيمت بين الفريقين اليوم على ملعب النادي بالقاهرة الجديدة، ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة لبطولة الدوري.

ونجحت لوجين مدحت في تسجيل الهدف الأول من تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء قبل أن يتعادل بالم هيلز بهدف من ركلة حرة مباشرة، وفي الدقائق الأخيرة حصلت سما أحمد على ركلة جزاء نفذتها هنا عثمان بنجاح، ليفوز الأهلي بالمباراة.

بهذه النتيجة، وصل رصيد الفريق إلى النقطة ٤٣ بالدوري، مُحققًا الانتصار الرابع عشر تواليًا بداية من الفوز على بيراميدز بأربعة أهداف مقابل هدف واحد، وعلى الإسماعيلي بسبعة أهداف دون رد، وعلى البنك الأهلي بسبعة أهداف مقابل هدف واحد، وعلى كفر سعد بنتيجة ١١-٠، وعلى فريق رع بعشرة أهداف نظيفة، وعلى مسار بخمسة أهداف مقابل هدف، وعلى زد بسبعة أهداف نظيفة، وعلى الإبراهيمية بثمانية أهداف لهدف، وعلى دلفي بستة أهداف نظيفة، وعلى المقاولون العرب بالنتيجة ذاتها، وعلى البطل الأوليمبي بثمانية أهداف نظيفة، وعلى سنزو بهدفين دون رد، وعلى «إس أي كا الرياضي» بهدفين دون رد، وعلى بالم هيلز بهدفين مقابل هدف، وذلك بعد التعادل الإيجابي مع وادي دجلة بهدف لكل فريق في الجولة الأولى، مسجلًا ٨٦ هدفًا، وتلقت شباكه ستة أهداف.

ويقام دوري الناشئات مواليد 2009 في مرحلته الأولى بنظام الدور الواحد بين الفرق المتنافسة والتي يبلغ عددها 17 فريقا، على أن يقام في المرحلة الثانية دوري من دور واحد للفرق أصحاب المراكز من الأول إلى الثامن لتحديد بطل المسابقة والمراكز الترتيبية الأولى على أن يقام دوري من دور واحد للفرق أصحاب المراكز من التاسع إلى السابع عشر لتحديد فرق المراكز الأخيرة بالبطولة.

ويضم الجهاز الفني لفريق سيدات أهلي 2009 كلًا من إكرامي فرج مديرًا فنيًِّا، وآيات عبد الخالق مدربًا عامًّا، وأنور وجدي مدربًا للحراس، ووائل السيد مديرًا فنيًّا للقطاع، وبرديس خالد المدير الإداري، وأحمد جمال محلل الأداء، وهايدي كامل طبيب الفريق، وهناء عبد الرحمن للعلاج الطبيعي، وتامر عماد مخطط الأحمال.