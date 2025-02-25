تعرف على جدول أعمال "دينية النواب" اليوم

تعقد لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، اجتماعاتها، اليوم الثلاثاء، عقب انتهاء الجلسة العامة للمجلس برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، وذلك لبحث ومناقشة عدد من الموضوعات والطلبات المدرجة على جول أعمالها.

وتناقش اللجنة موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائب عادل النجار، بشأن النظر فى تيسير إجراءات إحلال وتجديد المساجد بصفة عامة، خاصة التي تقع خارج الحيز العمراني، محافظة كفر الشيخ.



استكمال مناقشة موضوعات طلبات الإحاطة الأربعة، المقدمة من النائب أحمد الحديدى، بشأن عدم إحلال وتجديد (دار مناسبات المسجد الكبير بالنسايمة، مسجد الطعايمة بالفروسات، المسجد الكبير بقرية القَشطة)، وعدم إجراء الترميمات اللازمة لسقف (مسجد القعقاع بن عمرو التميمى)، إدارة أوقاف المنزلة، مديرية الأوقاف بالدقهلية.