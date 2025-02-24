في غياب طارق حامد.. العروبة يهزم ضمك في دوري روشن السعودي

حقق العروبة فوزًا ثمينًا على مضيفه ضمك الذى يلعب له المحترف المصري طارق حامد بنتيجة 2-1، في المواجهة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة 21 من دوري روشن السعودي، في لقاء شهد إثارة كبيرة حتى الدقائق الأخيرة.

انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي، حيث حاول كلا الفريقين الوصول إلى الشباك دون نجاح، وسط تألق حراس المرمى.

مع بداية الشوط الثاني، تمكن براد يونج من افتتاح التسجيل لصالح العروبة في الدقيقة 48 بعد تمريرة مميزة من مهند محمود أبو طه، ليمنح فريقه الأفضلية.

ولم يتأخر العروبة كثيرًا في تعزيز تقدمه، حيث سجل النجم السوري عمر السومة الهدف الثاني في الدقيقة 63 بعد تمريرة رائعة من فواز الطريس، ليضع الفريق في موقف مريح.

وفي الدقيقة 90+10، استطاع مشاري النمر تقليص الفارق لضمك بعد تمريرة من فاروق شافعي، لكن الوقت لم يكن كافيًا للعودة في النتيجة، ليخطف العروبة نقاط المباراة الثلاث.

بهذا الانتصار، عزز العروبة آماله في تحسين مركزه والابتعاد عن منطقة الهبوط، بينما تلقى ضمك خسارة مؤلمة ستدفعه لمراجعة حساباته في الجولات المقبلة.

يسعى العروبة للبناء على هذا الفوز والاستمرار في تحقيق النتائج الإيجابية، بينما سيكون على ضمك التعافي سريعًا والعودة إلى سكة الانتصارات في المواجهات القادمة.