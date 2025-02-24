خلفا لـ علي ماهر.. أنيس بوجلبان يتولي تدريب المصري البورسعيدي رسميا

أعلنت الصفحة الرسمية للنادي المصري البورسعيدي، عن تعيين المدرب التونسي أنيس بوجلبان، نجم الأهلي السابق والمدير الفني السابق للترجي الجرجيسي، مدربا للفريق الأول لكرة القدم بالنادي.

وكان قد وصل بوجلبان الي القاهرة لوضع الرتوش النهائية وإنهاء التعاقد مع مجلس إدارة المصري البورسعيدي.

وكان قد وجه النادي المصري، عبر حسابه الرسمى على فيس بوك، الشكر لـعلي ماهر مدرب الفريق السابق، وكتب حساب المصري، "شكرًا كابتن علي ماهر على كل ما قدمته للنسور الخضُر، كل التوفيق لك فيما هو قادم".

وكان قد تم الاتفاق على رحيل علي ماهر المدير الفني للفريق الأول للمصري البورسعيدي، رغم عدم انتهاء الدوري الجاري، ورغم أن الفريق ما زال ينافس في الكونفدرالية وكأس مصر وكأس الرابطة.

وأوضحت المصادر، أن خبر الرحيل بسبب نتائج الفريق الأخيرة خلال المباريات الماضية وترجعها، رغم أن الفريق بدأ بانطلاقة قوية خلال الدوري الجاري، ليتراجع اداء الفريق بعد ذلك وهو ما اثار غضب مجلس النادي.

فيما أكدت مصادر، أن السبب الحقيقي كان بسبب انفعال الكابتن علي ماهر المستمر ، والتي قام على اثرها عدة لاعيبه بالتواصل لإدارة النادي وايصالهم شكواهم بشأن ذلك.