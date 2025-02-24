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الإثنين 24 فبراير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

الداخلية تنفي ادعاءات جماعة الإخوان الإرهابية بتعدي ضابط على شخص بالدقهلية

وزارة الداخلية
وزارة الداخلية
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 نفى مصدر أمنى صحة ما تم تداوله على المنابر الإعلامية التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية بشأن مقطع فيديو يتضمن ادعاء أحد الأشخاص بقيام ضابط شرطة بمركز شرطة دكرنس بالدقهلية بإقتحام منزله والتعدى على أسرته وضبطهم دون وجه حق.

 وأكد المصدر أن حقيقة الواقعة تتمثل فى قيام قوة أمنية من تنفيذ الأحكام بمركز شرطة دكرنس بالدقهلية بحملة استهدفت (والد الشاكى وأخرين) إنفاذاً للقانون لصدور أحكام قضائية ضدهم بالسجن والحبس فى عدد من القضايا أبرزها "جناية إحداث عاهة مستديمة، ضرب، شيك ، تبديد" .. وأثناء ضبطهم قام عدد من أقارب الشاكى بإلقاء الحجارة على القوات لمنعهم من ضبط المحكوم عليهم وأمكن السيطرة على الموقف وضبط القائمين على عملية الإعتداء وكذلك أحد المحكوم عليهم .. وبعرضهم على النيابة العامة قررت حبسهم وضبط وإحضار المحكوم عليه الهارب وأن كافة الإجراءات تمت فى الإطار القانونى دون أية تجاوزات .. ويأتى تناول الجماعة الإرهابية لمثل تلك الادعاءات فى إطار ما دأبت عليه من تزييف للحقائق وترويج للشائعات فى محاولة لإثارة البلبلة بعد أن فقدت مصداقيتها بأوساط الرأى العام.

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