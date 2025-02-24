ترامب: الحرب الروسية الأوكرانية قد تنتهي خلال أسابيع

أفادت قناة “القاهرة الإخبارية” في نبأ عاجل، بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قال إن الحرب بين روسيا وأوكرانيا ستنتهي خلال "أسابيع".

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي جمع ترامب بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرن، اليوم الاثنين، في البيت الأبيض.

وأضاف أن محادثاته مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشأن إنهاء الحرب في أوكرانيا "تسير بشكل جيد للغاية".

من جهته قال ماكرون إن فرنسا ستكون مستعدة لتقديم ضمانات أمنية لأوكرانيا، وإن قوات حفظ السلام الأوروبية يمكن أن تلعب دورا في هذا الصدد.

وقال ماكرون للرئيس ترامب أيضا إن أوروبا مستعدة "لزيادة" الإنفاق الدفاعي، لكنه قال إنه يأمل في مشاركة "قوية" للولايات المتحدة في تأمين أي تسوية سلمية في أوكرانيا.

وقال ترامب إنه يعتقد أن روسيا ستكون مستعدة لقبول القوات الأوروبية المنتشرة في أوكرانيا كضامنين لاتفاق لإنهاء القتال مع أوكرانيا.

وقال ترامب "نعم، سيقبل بذلك. لقد سألته هذا السؤال. انظر، إذا أبرمنا هذه الصفقة، فهو لا يسعى إلى حرب عالمية".

وتأتي زيارة ماكرون في ظل حالة من عدم اليقين بشأن مستقبل العلاقات عبر الأطلسي، مع تحرك ترامب لإنهاء الحرب في أوكرانيا بسرعة، وعدم إشراك أوروبا في السعي المباشر إلى المفاوضات مع روسيا.