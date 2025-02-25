اليوم.. "آثار النواب" تبحث توقف تحول "مسقط رأس أم كلثوم" كمقصد للسياحة

تعقد لجنة الثقافة والآثار والإعلام بمجلس النواب، اجتماعاتها، اليوم الثلاثاء، عقب انتهاء الجلسة العامة للمجلس برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، وذلك لبحث ومناقشة عدد من الموضوعات والطلبات المدرجة على جول أعمالها.

وتناقش اللجنة في اجتماعها موضوعات طلبات الإحاطة المقدمة من:

• النائبة ضحا عاصي، بشأن توقف العمل نحو تحول قرية طماي الزهايرة "مسقط رأس السيدة أم كلثوم" بمحافظة الدقهلية مقصدًا للسياحة الداخلية والخارجية.

• النائب أحمد بلال البرلسي، بشأن: - تأثير اللائحة الداخلية للهيئة العامة لقصور الثقافة على المسرح المستقل. - عدم تخصيص المكتبات الإدارية التابعة لمسرح 23 يوليو بالمحلة الكبرى لصالح وزارة الثقافة.

رفع المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة، بعد الموافقة على مجموع مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية.

ومن المقرر أن يعاود مجلس النواب، عقد الجلسة العامة اليوم الثلاثاء، لمناقشة تقرير لجنة القوى العاملة عن مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة.

ويتضمن مشروع القانون، رؤية جديدة لحقوق العمل وأصحاب الأعمال، دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين، ليتماشى مع المتغيرات الجديدة والتطورات الهائلة التي شهدتها مصر في بنيتها التحتية في جميع القطاعات ومنها الصناعة والتجارة والزراعة، وجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتعزيز دور القطاع الخاص.