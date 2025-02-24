الفتح يواصل التألق ويهزم الأخدود بثلاثية في دوري روشن السعودي

حقق نادي الفتح فوزًا ثمينًا على مضيفه الأخدود بنتيجة 3-1، في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة 21 من دوري روشن السعودي.

بدأ اللقاء بحذر من الجانبين، لكن الأخدود كان السباق في التسجيل عند الدقيقة 30 عبر نوليدج موسونا، ليمنح فريقه التقدم.

إلا أن الفتح لم يتأخر كثيرًا في الرد، حيث أدرك دجانيني تافاريس التعادل سريعًا في الدقيقة 26 بعد تمريرة رائعة من صهيب الزيد.

في الشوط الثاني، فرض الفتح سيطرته المطلقة، وتمكن سفيان بن دبكة من إحراز الهدف الثاني في الدقيقة 49 ليضع فريقه في المقدمة.

وفي الدقيقة 82، اختتم النجم المغربي مراد باتنا ثلاثية الفتح، مؤكدًا تفوق فريقه في المواجهة.

بهذا الانتصار، عزز الفتح موقعه في جدول ترتيب الدوري، بينما زادت معاناة الأخدود الذي لا يزال يبحث عن نقاط تساعده في الابتعاد عن مناطق الهبوط.

يأمل الفتح في مواصلة نتائجه الإيجابية خلال الجولات المقبلة، فيما سيحتاج الأخدود إلى مراجعة أوراقه وتصحيح الأخطاء سريعًا إذا أراد تحسين موقفه في سباق البقاء بالدوري.