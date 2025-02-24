طارق البرديسي: زيارة رئيس زامبيا لمصر تحمل الكثير من الدلالات على عمق العلاقات

قال طارق البرديسي، خبير العلاقات الدولية، إن زيارة رئيس زامبيا إلى مصر اليوم تحمل دلالات تاريخية عميقة بين البلدين.

وأوضح البرديسي، في مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن الزيارة تناولت العديد من التحديات التي تواجه القارة الإفريقية، مثل الفقر والمجاعات.



وأضاف أن السياسة الخارجية لمصر تعتمد على احترام المواثيق الدولية، ودعوة للسلام والاستقرار، والالتزام بالشرعية الدولية، وعدم نقض المعاهدات، مشيرًا إلى أن مصر تؤمن بجميع مصادر القانون الدولي.



وأفاد البرديسي أن الزيارات المتبادلة بين مصر وزامبيا تمثل دليلًا على قوة العلاقات بين البلدين ورغبتهما في تبادل المنافع والخبرات.