وفد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين يلتقي نائب وزير الصحة

التقى وفد من لجنة التنمية البشرية بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بالدكتورة عبلة الألفي، نائب وزير الصحة والسكان والمسئول عن المجلس القومي للسكان بمقر المجلس بالعاصمة الإدارية.

واستعرض وفد التنسيقية استراتيجية التنسيقية للعام الحالي، والملفات والقضايا التي توليها التنسيقية اهتمامًا واسعًا، وعلي رأسها القضية السكانية، وذلك من خلال اختصاص وحدة الشئون الصحية والسكان بلجنة التنمية البشرية بهذه القضية، والعمل على المساهمة في تطوير السياسات السكانية الشاملة، وكذلك القضايا والملفات المتعلقة بالقضية السكانية مثل مناهضة(زواج الأطفال- ختان الإناث- عمل الأطفال-التسرب من التعليم-وتخفيض معدلات الولادة القيصرية).

وأوضح الوفد أن التنسيقية تتابع وتقدر الجهود الحكومية المبذولة في القضية السكانية وخاصة التي يبذلها المجلس القومي للسكان.

ومن جانبها رحبت د.عبلة الألفي نائب وزير الصحة بوفد التنسيقية، وأكدت رغبتها والمجلس القومي للسكان في التعاون والشراكة مع تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين في ملف السكان، قائلة: إن الشباب يمثلون الطاقة الحقيقية للتنمية المستدامة.

واستعرضت نائب الوزير الاستراتيجية القومية للسكان والتنمية 2023-2030، والتي وصفتها بأنها نموذجاً عملياً لتحقيق التوازن بين النمو السكاني ومتطلبات التنمية المستدامة.

وأشارت إلى أهمية تخفيض معدلات الولادة القيصرية، موضحة أن ذلك يؤدي إلى تخفيض معدلات دخول حديثي الولادة للحضانات والتي تتراوح في مصر ما بين 20 و25% مقارنة بنسبة 10% عالميا، كما أن الولادات القيصرية تتسبب في زيادة عدد الأطفال التي تحتاج عناية مركزة بعد الولادة نتيجة زيادة معدلات الولادات المبكرة المرتبطة بالقيصرية المتكررة، وارتفاع معدلات الأطفال المبتسرين في مصر والتي تعدت ضعف المعدلات العالمية.

وأشارت إلى أن زيادة معدلات الولادة الطبيعية الآمنة، سيزيد من معدلات الرضاعة الطبيعية وتطبيق "الحضن الدافئ" في الساعة الأولى من الولادة، وما يرتبط بها من تخفيض معدلات التوحد والتقزم وسوء التحصيل المدرسي.

وأضافت أن مصر وضعت استراتيجية وطنية شاملة للتنمية البشرية والسكان، مدعومة بمبادرة "بداية" التي تنتهج منظورًا مرحليًا للعمر من -1 إلى 65+، مركزة على تمكين الفئات الأكثر احتياجًا، وتحقيق التوازن السكاني بين الريف والحضر.

ضم وفد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، كل من النائب محمد السباعي، عضو مجلس الشيوخ، والنائبة رشا كليب، عضو مجلس النواب، والنائب محمد لطفي الساعي، عضو مجلس الشيوخ، ود.عمرو حسن مستشار وزير الصحة والسكان لشؤون السكان وتنمية الأسرة، ود.محمد أبو النور، ود.زينب التهامي، ود.إيهاب نبيل ، ود.إيناس دويدار، وإسلام عمر، وحازم ضيف، أعضاء التنسيقية.

