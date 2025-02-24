إسرائيل تقصف رفح بزعم استهداف منصات إطلاق صواريخ

ذكرت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل أن قوات الاحتلال الإسرائيلي أعلنت تنفيذ قصف استهدف موقعًا في مدينة رفح، مدعية أنه كان مصدرًا لإطلاق صاروخ سقط داخل حدود قطاع غزة.

وأفادت بشن قصف على نقطة أخرى قيل إنها كانت منصة لإطلاق الصواريخ في نفس المنطقة.

وفي سياق متصل، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو صباح الأحد تأجيل الإفراج عن عدد من الأسرى الفلسطينيين الذين كان من المقرر إطلاق سراحهم بموجب اتفاق وقف إطلاق النار.

وأوضح أن سبب التأجيل يعود إلى طبيعة المراسم التي تقيمها حركة حماس خلال تسليم الأسرى الإسرائيليين، واصفًا هذه الإجراءات بأنها "مهينة"، بحسب تعبيره.

من جهته، صرح القيادي في حركة حماس سهيل الهندي بأن إسرائيل أخلّت ببنود الاتفاق بعدم تنفيذها عملية الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين.

وأكد أن الشروط الجديدة التي طرحتها تل أبيب تعجيزية، مشددًا على التزام الحركة بالاتفاق المبرم، طالما التزمت به إسرائيل.