رئيس جامعة المنيا يشهد حفل تخرج الدفعة 35 بكلية الطب

شهد الدكتور عصام فرحات رئيس جامعة المنيا، حفل تخرج الدفعة 35 من طلاب كلية الطب، الذي أقيم بمركز الآداب والفنون بالجامعة، بحضور الدكتور أيمن حسنين نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور حسام شوقي عميد كلية الطب والدكتور طارق فتح الباب نقيب الأطباء بالمنيا.

بدأت مراسم الحفل بالسلام الجمهوري، وتلاوة آيات من القرآن الكريم ، ثم أداء الخريجيبن لقسم الأطباء.

وألقى الدكتور عصام فرحات رئيس الجامعة، كلمة تهنئة للخريجين، مثمنًا جهودهم التي بذلوها طوال سنوات الدراسة، مشيرًا إلى أن كلية الطب بجامعة المنيا تواصل تصدرها في مجال التعليم الطبي، من خلال التطوير المستمر للمناهج الدراسية والتدريب العملي.

وأعرب الدكتور فرحات عن ثقته في قدرة الخريجين وكفاءتهم باعتبارهم إضافة قوية للقطاع الطبي في المحافظة، مشيراً إلى أن الجامعة تواصل العمل على تطوير إمكانياتها التعليمية والبحثية لتظل منارة علمية متميزة ، كما وجه الدعوة للخريجين بالعمل على تخفيف آلام المرضى وحسن معاملتهم والاهتمام الصادق بهم.

وأوضح الدكتور حسام شوقي عميد كلية الطب، ان الكلية تضم كوكبة من الاساتذة المتميزين الذين يسعون جاهدين لنقل خبراتهم العلمية والعملية للطلاب.

موجهًا الخريجين بضرورة أن يتحلوا بقيم الإنسانية والإبداع وأن يجعلوا غايتهم هي شفاء المرضي، وأن يتعاونوا سويًا لصناعة مستقبل مليئ بالنجاحات والتفوق والإزدهار، وأنهم سيحملون رسالة وطنية تتطلب منهم الإخلاص في العمل وأداء واجبهم المهني على أكمل وجه.

ومن جانبه عبر الدكتور طارق فتح الباب نقيب الأطباء بالمنيا، عن سعادته بالمشاركة في حفل الخريجين، مؤكدًا على دعم النقابة لكافة منتسبي الكلية العريقة وتذليل كافة الصعوبات التي تواجه مهنة الطب.

وأوضح الدكتور ايهاب رفعت وكيل كلية الطب لشئون التعليم والطلاب، أن الأطباء الخريجين قد أمضوا 7 سنوات داخل أروقة الكلية، مؤكدًا ضرورة استمرارية تواصل الخريجين بالكلية، وأن يمدوا يد العون لبعضهم البعض، وأن ينقلوا خبراتهم ومهاراتهم للطلاب الجدد ويكونوا قدوة لهم، ومعاملة المرضى بانسانية لتخفيف آلامهم.

كما ألقت أولى الخريجات الطالبة أمنية عصام كلمة لزملائها قالت فيها أن هذه الاحتفالية هي نتاج دراسة ٧ سنوات، موجهة الشكر لأساتذة الكلية الذين لم يكتفوا بنقل خبراتهم العلمية للطلاب بل ساهموا في غرس القيم والأخلاق الكريمة لديهم، وقد أثنت على دور الآباء والأمهات الذين لم يبخلوا في بذل الجهد لوصول الخريجين لتلك اللحظة.

وفي نهاية الاحتفالية، قام الدكتور عصام فرحات رئيس الجامعة، بتكريم عدد من الطلاب الوافدين والخريجين لتفوقهم العلمي، كما أهدى الدكتور حسام شوقي عميد كلية الطب، درع الكلية للدكتور عصام فرحات رئيس الجامعة، تقديرا لجهوده ودعمه المستمر واللامحدود لاعضاء هيئة التدريس والطلاب.

شهد حفل التخرج وكلاء كلية الطب، ومديري المستشفيات الجامعية، ورؤساء الأقسام وأعضاء هيئة التدريس، ومنسق عام الأنشطة الطلابية بالكلية، وعدد من أولياء الأمور وأسر الطلاب.

IMG-20250224-WA0073

IMG-20250224-WA0070

IMG-20250224-WA0074

IMG-20250224-WA0071

IMG-20250224-WA0072

IMG-20250224-WA0069

IMG-20250224-WA0068

IMG-20250224-WA0066

IMG-20250224-WA0067

IMG-20250224-WA0065