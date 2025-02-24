مع دخول الحرب الروسية الأوكرانية عامها الرابع، يعود شبح الحرب الباردة إلى الواجهة مع تصاعد غير مسبوق للتهديدات النووية التي تعيد رسم الأمن العالمي.

وعرضت قناة "القاهرة الإخبارية"، تقريرا بعنوان "العالم على حافة الهاوية النووية .. تصعيد غير مسبوق في سباق التسليح"، إذ انفلت عقال ضبط التسلح النووي لأول مرة منذ الحرب الباردة، مع تعليق لعمل بمعاهدة نيوستارك بين موسكو وواشنطن في فبراير 2023.

ومن ثم، يكمن الخطر الأكبر في التآكل المتسارع لنظام الحد من الأسلحة النووية، ولم تنتظر موسكو طويلا للرد على سماح الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن لأوكرانيا باستخدام الصواريخ بعيدة المدى لضربها، إذ وقع مرسوم العقيدة النووية الجديدة للبلاد، ما أثار شبح حرب عالمية ثالثة بعد تغيير روسيا عقيدتها النووية.

على الجانب الآخر، تسرع دول حلف ناتو إلى تعزيز ترسانتها بإعلان أمريكا تحديث رؤوسها النووية في أوروبا، فضلا عن تحديث القدرات والبنية التحتية النووية وإدماج الذكاء الاصطناعي.