ads
الإثنين 24 فبراير 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ كفرالشيخ يتفقد محطة رافع صرف صحي برج مغيزل

ضمن مشروعات “حياة كريمة” من منطقة هجرة غير شرعية إلى مركزاً للتنمية الشاملة

محافظ كفرالشيخ يفتتح
محافظ كفرالشيخ يفتتح محطة رافع الصرف الصحي ببرج مغيزل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

تفقد اللواء علاء عبدالمعطي، محافظ كفرالشيخ، محطة رافع صرف صحي برج مغيزل بمركز مطوبس، ضمن مشروعات مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي “حياة كريمة”، بحضور الدكتور محمد رأفت، معاون المحافظ للمشروعات، واللواء حاتم الهيدبي، رئيس مركز ومدينة مطوبس، وعدد من القيادات التنفيذية.

وقال محافظ كفرالشيخ، إن المحطة تقع على مساحة 575 متر مربع، بطاقة إنتاجية تبلغ 5 ألف لتر/يوم، وتخدم 9 ألف نسمة، وتضم 3 طلمبات قدرتها 50 لتر/ث، مؤكداً أن مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة حولت منطقة برج مغيزل من منطقة هجرة غير شرعية إلى منطقة تنمية وخدمات شاملة لخدمة أهالينا بقرى مطوبس تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

1000074978
1000074978
1000074975
1000074975
1000074963
1000074963
1000074952
1000074952
1000074948
1000074948
الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية اللواء علاء عبدالمعطي محافظ كفرالشيخ المبادرة الرئاسية حياة كريمة رئيس مركز ومدينة مطوبس مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة