محافظ كفرالشيخ يتفقد محطة رافع صرف صحي برج مغيزل

تفقد اللواء علاء عبدالمعطي، محافظ كفرالشيخ، محطة رافع صرف صحي برج مغيزل بمركز مطوبس، ضمن مشروعات مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي “حياة كريمة”، بحضور الدكتور محمد رأفت، معاون المحافظ للمشروعات، واللواء حاتم الهيدبي، رئيس مركز ومدينة مطوبس، وعدد من القيادات التنفيذية.

وقال محافظ كفرالشيخ، إن المحطة تقع على مساحة 575 متر مربع، بطاقة إنتاجية تبلغ 5 ألف لتر/يوم، وتخدم 9 ألف نسمة، وتضم 3 طلمبات قدرتها 50 لتر/ث، مؤكداً أن مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة حولت منطقة برج مغيزل من منطقة هجرة غير شرعية إلى منطقة تنمية وخدمات شاملة لخدمة أهالينا بقرى مطوبس تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

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