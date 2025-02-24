النيابة الإدارية تختتم ورشة "تدريب المدربين TOT" بالتعاون مع وزارة العدل

اختتم مركز التدريب القضائي، بالتعاون مع المركز القومي للدراسات القضائية، اليوم الاثنين، ورشة تدريب المدربين " TOT "، بمشاركة عدد ٢٥ من المستشارين بالإدارات والمكاتب الفنية والنيابات المختلفة، بمختلف الدرجات القضائية، والتي جرى عقدها خلال الفترة من ١٦ - ٢٤ فبراير الجاري بمقر المركز القومي للدراسات القضائية.



وفد استهلت فعاليات الختام بكلمة ألقاها المستشار الدكتور مجدي سلامة دياب - مساعد وزير العدل لشئون المركز القومي للدراسات القضائية، رحب فيها بالحضور، ووجه الشكر للمستشار عبد الراضي صديق - رئيس هيئة النيابة الإدارية لحرصه على دعم كافة البرامج التدريبية بما يعود بالنفع على الأعضاء.

كما وجه الشكر إلى المستشار الدكتور محمد أبو ضيف – الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية والمستشار الدكتور أيمن نبيل مدير مركز التدريب القضائي، للجهد المبذول وأعرب عن سعادته بالتعاون المثمر بين وزارة العدل والنيابة الإدارية.

وفي كلمته وجه المستشار الدكتور محمد أبو ضيف - الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية، الشكر للمستشار عدنان فنجري – وزير العدل، و الحاضرين، ونقل إليهم خالص تحيات المستشار عبد الراضي صديق – رئيس الهيئة، وتمنياته بأن تعود هذه الورشة التدريبية بالنفع على المشاركين، وأعرب الأمين العام خلال كلمته، عن خالص شكره للمستشار الدكتور مجدي سلامة دياب - مساعد وزير العدل لشئون المركز القومي للدراسات القضائية على الجهد المبذول لتنظيم مثل هذه الورشة التدريبية والتي تهدف إلى صقل مهارات السيدات والمستشارين في مجال التدريب من خلال تنمية مهاراتهم العملية والمعرفية.

ومن جانبه رحب المستشار الدكتور أيمن نبيل – مدير مركز التدريب القضائي، بالحاضرين، مؤكداً على أهمية مثل هذه الدورات، من خلال استعراض مراحل إعداد المدرب على مستويات عدة بما يكسبهم القدرة على نقل المعرفة واستمرار التواصل بين الأجيال المختلفة.

هذا وقد تضمن برنامج ورشة التدريب عدة محاور، تفضل بإلقائها الأستاذ الدكتور محمد فوزي والي - أستاذ تكنولوجيا التعليم والخبير الدولي في التدريب وإعداد القادة، وشملت توضيح مفهوم التدريب الفعال وأهدافه ومبادئ تدريب الكبار، واستعراض مهارات المدرب الفعال وتصميم التدريب، وأساليب التدريب الفعال، ومهارات العرض الفعال وإدارة جلسات التدريب.



وفي ختام ورشة العمل، قدم المستشارين المشاركين عروضًا تفاعلية، عكست مدى التزامهم بالقواعد التي تم التدريب عليها طوال فترة الورشة، أعقبها تسليم المشاركين شهادات اجتياز ورشة العمل.

جاء ذلك تحت رعاية المستشار عدنان فنجري - وزير العدل، والمستشار عبد الراضي صديق – رئيس هيئة النيابة الإدارية.