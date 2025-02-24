سكرتير مساعد دمياط يتفقد المراكز التكنولوجية

أجرى اللواء عبد الله عاشور السكرتير العام المساعد لمحافظة دمياط جولة تفقدية لليوم الثاني على التوالي للمراكز التكنولوجية بالوحدات المحلية لمدن دمياط والزرقا والسرو وعزبة البرج ، رافقه خلالها ياسر الرفاعى مدير الإدارة العامة لنظم المعلومات والتحول الرقمي بديوان عام المحافظة تنفيذًا لتوجيهات الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، بالمتابعة الدورية لآخر التطورات بملف التصالح فى مخالفات البناء.

عقد اللواء عبد الله عاشور اجتماع مع رؤساء الوحدات المحلية و مديرى الإدارات الهندسية والمراكز التكنولوجية، لمتابعة مستجدات الموقف التنفيذى بملف التصالح في مخالفات البناء ونسب الإنجاز، وناقش سُبل الإسراع بفحص الطلبات المقدمة والتواصل مع المواطنين لاستيفاء المستندات المطلوبة، وبحث كذلك كافة المعوقات التى تواجه ذلك.

وأكد السكرتير العام المساعد على ضرورة التيسير على المواطنين وحثهم على تقنين أوضاع المخالفات و حل أى معوقات فورًا، مع وضع منهجية محددة لرفع نسب الانجاز بالوحدات المحلية.

وعلي جانب آخر تفقد الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، ضمن جولته التى أجراها اليوم الإثنين ورافقته خلالها المهندسة شيماء الصديق نائب محافظ دمياط ، طريق كميلة الدعدع بالسرو ، الذى تم رصفه بالبلاطات الخرسانية بمشاركة مجتمعية من النائب وليد التمامى والنائب محمد أبو حجازى عضوا مجلس الشيوخ .

حيث تابع الدكتور أيمن الشهابى ما تم تنفيذه من أعمال لرصف الطريق الترابى المؤدى إلى مدرسة كميلة الدعدع بالبلاطات الخرسانية ، بطول ٥٠٠ متر .

وأشاد المحافظ دمياط بتلك الجهود لتلبية مطالب الأهالى، والتيسير على الطلاب فى الوصول إلى المدرسة ، من خلال انشاء طريق ممهد، وأصدر تعليماته إلى مديرية الطرق ببحث الموقف الخاص بالطريق الآخر المؤدى إلى المدرسة لادراجه أيضًا ضمن خطة الرصف موجهًا الشكر إلى النائبين وليد التمامى و محمد أبو حجازى على تلك الجهود في دمياط.