تعرف على أشهر الأماكن المحبب زيارتها فى شهر رمضان المبارك

مصر أرض الحضارات تميزت بغناها وثرائها بالتاريخ والثقافة اذ يحتوى تاريخها على حضارات كثيره قامت فى العديد من الأماكن المقدسة والمهمة التي يفضل أن يزورها المصريون في رمضان.

فإليك بعض من أشهر الأماكن المفضل زيارتها في مصر لدي المصريين:

اولا : الأماكن المقدسة

. مسجد الحسين: يعتبر مسجد الحسين من أهم الأماكن المقدسة في مصراذ يقع في وسط القاهرة. ويقبل على زيارته المصريون هذا المسجد في رمضان للصلاة به خاصة صلاة التراويح.

مسجد السيدة نفيسة: يعتبر مسجد السيدة نفيسة من أهم الأماكن المقدسة في مصر، ويقع في القاهرة. كما يعد من أكثر الاماكن التى يقبل عليها المصريون فى رمضان.

ثانيا .الأماكن التاريخية

1. الأزهر الشريف: يعد من أهم الأماكن التاريخية في مصر، ويقع في القاهرة ويقبل الكثير من المصريين علي زيارته في شهر رمضان الكريم لاداء صلاتي التراويح والفجر.

2. قلعة صلاح الدين: قلعة صلاح الدين من أهم الأماكن التاريخية في مصر، ويقع في القاهرة. يقبل عليه المصريون هذا المكان في رمضان لاقامة الصلوات.

3. مسجد محمد علي: من المساجد التى يتردد عليها الكثير من الزوار لاقامه الصلوات اذ يعد من أهم الأماكن التاريخية في مصر، ويقع في القاهرة .

الأماكن الدينية

كتاب الحكمة: يعتبر كتاب الحكمة من أهم الأماكن الدينية في مصر، ويقع في القاهرة. يفضل المصريون زيارته لاقامة الصلوات والشعائر الدينية.

مكتبة الأزهر: يعتبر مكتبة الأزهر من أهم الأماكن الدينية في مصر، وتقع في القاهرة.

دار الكتب المصرية: يعتبر دار الكتب المصرية من أهم الأماكن الدينية في مصر، يقبل عليها المصريون لقراءه الكتب الاسلامية فيما يتعلق بالتاريخ الاسلامى وصوم رمضان.

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