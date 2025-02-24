13 طلب إحاطة أمام "نقل النواب" غدًا

تواصل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، اجتماعاتها غدًا الثلاثاء، عقب انتهاء الجلسة العامة.

وتناقش اللجنة موضوعات طلبات الإحاطة المقدمة من النائب رياض عبدالستار، ويتمثل طلب الاحاطة الأول بشأن الحاجة إلى توقف القطارات المميزة والروسية المتجهة من ملوي بمحافظة المنيا إلى محافظة القاهرة والعكس وخاصة بعد الساعة الحادية عشر مساءً لخدمة الطلبة والموظفين.

الثاني: بشأن الحاجة إلى موافقة الهيئة القومية لسكك حديد مصر لاستغلال قطعة الارض التابعة لها بمدينة ملوي محافظة المنيا لإنشاء موقف للسيارات. الثالث: بشأن تقاعس الهيئة العامة للطرق والكباري عن إنشاء كوبري غرب النيل على ترعة الإبراهيمية بمركز ديراموس بمحافظة المنيا.

وتناقش في اجتماعها الثاني موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد عبدالحكيم ابو زيد، بشأن تضرر المواطنين من استبدال قطارات خط الصعيد الإسباني والفرنساوي بقطارات روسي، وعدم وقوف قطارات VIP بمحطة سكك حديد ملوي وقصر وقوف القطارات بها على قطار واحد.

وتناقش في اجتماعها الثالث موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائب مجدي ملك، بشأن الحاجة إلى إنشاء كوبري علوي بمدينة سمالوط بمحافظة المنيا لحل مشكلة الاختناقات والشلل المروري.

وتناقش في اجتماعها الرابع مناقشة موضوعي طلبي الإحاطة المقدمان من النائبة منال سيد نصر: الأول: بشأن عدم البدء في ازدواج الطريق الدائري من قرية صفط الغربية حتى قرية ماقوسية، وذلك بالرغم من توفير الاعتماد المالي. الثاني: بشأن الحاجة إلى تطوير محطة قطارات محافظة المنيا وتجهيزها لاستقبال ذوي الهمم وكبار السن (تركيب سلالم كهربائية ومصاعد).

وتناقش في الاجتماع الخامس موضوعات طلبات الإحاطة المقدمة من النائب على بدوي: الأول: بشأن عدم البدء من أعمال تطوير ورفع كفاءة الكوبري الواقع عند قرية بنى احمد الشرقية على ترعة الإبراهيمية والسكك الحديدية.. الثانى: بشأن عدم الانتهاء من أعمال تطوير الطريق الدائري بمحافظة المنيا. الثالث: بشأن توقف العمل بطريق القاهرة/أسوان الصحراوي الغربي بالمنطقة الواقعة عند مدخل محافظة المنيا.. الرابع: بشأن الحاجة إلى تركيب كاميرات وحواجز خرسانية للفصل بين الحارات المخصصة للسيارات الملاكي وسيارات النقل على طريق القاهرة/ أسوان الصحراوي الغربي وذلك للحد من الحوادث.. الخامس: بشأن الحاجة إلى إنشاء كوبري على النيل بمحافظة المنيا. السادس: بشأن مبالغة الهيئة القومية لسكك حديد مصر في تقدير القيمة الايجارية لقطعة الأرض التابعة للهيئة بقرية ماقوسية محافظة المنيا المقدرة لصالح محافظة المنيا.