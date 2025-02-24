أستاذ علوم سياسية: الدولة المصرية تمنح الملف الليبي اهتمامًا خاصًا

قال الدكتور محمد عبدالعظيم الشيمي، أستاذ العلوم السياسية، إن مصر تولي اهتمامًا كبيرًا لملف ليبيا في الفترة الأخيرة.

وأضاف في مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن لقاء مجلس الشيوخ مع وفد من أعضاء المجلس الأعلى للدولة الليبية يعتبر لقاءً بالغ الأهمية، حيث يعكس حرص مصر الكامل على متابعة قضايا الأمن القومي للدول العربية الشقيقة.

وتابع: مصر تلعب دورًا حيويًا في تعزيز الأمن والسلم القومي العربي، وتسعى جاهدة لتحقيق الاستقرار في المنطقة.