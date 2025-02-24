غدًا صناعة النواب تبحث طلب تفعيل دور بنك تنمية الصادرات

تستكمل لجنة الصناعة بمجلس النواب، عقد اجتماعاتها غدًا الثلاثاء، عقب انتهاء الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، لمناقشة عدد من الموضوعات والطلبات المدرجة على جدول أعمالها.

ويناقش أعضاء اللجنة موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائب مجاهد نصار، بشأن إنشاء صندوق ضمان مخاطر الصادرات وتفعيل دور بنك تنمية الصادرات بهدف مساندة المصدرين ومساعدتهم في إدارة وحماية وتمويل مستحقاتهم المالية وتخفيض أسعار الاقتراض للمؤسسات الصناعية وتغطية مخاطر عدم تسوية قروض تمويل الصادرات، حسبما ورد بطلب الإحاطة.

وتناقش في اجتماعها الثاني موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائب مصطفى بدران، بشأن عدم الإنتهاء من أعمال الصرف الصحي في مدينتي الصفا وعرب العوامر الصناعيتين بمحافظة أسيوط وما أدى إليه من هروب المستثمرين منهما، حسبما ورد بطلب الإحاطة.

كما تناقش في اجتماعها الثالث موضوعي طلبي الإحاطة المقدمين من النائبة آمال عبدالحميد، بشأن خطة الحكومة لنمو قطاع المنسوجات والملابس الجاهزة وفتح أسواق جديدة ورفع نسب التصدير وتعظيم مساهمته في الناتج المحلي من خلال تطوير المناطق الصناعية وتشجيع الاستثمار في التكنولوجيا الحديثة، حسبما ورد بطلبي الإحاطة.

وفي اجتماعها الرابع تبحث طلب الإحاطة المقدم من النائب عبدالله أحمد عبدالله، المدرج في جدول أعمال اجتماعات اللجنة اليوم ضمن جدول أعمال اجتماعات اللجنة.