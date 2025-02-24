تراجع أسعار الألومنيوم والمعادن الصناعية في الأسواق العالمية

واصل سعر الألومنيوم تراجعه بعد أن بلغ أعلى مستوى له في ثمانية أشهر، وسط أجواء من الحذر في الأسواق، خاصة بعد صدور بيانات اقتصادية أمريكية أشارت إلى ضعف الأداء.

تعرضت "وول ستريت" يوم الجمعة الماضي لأكبر خسائرها منذ بداية العام، في ظل مؤشرات متزايدة على تباطؤ النشاط الاقتصادي في الولايات المتحدة.

ووفقًا لتقرير صادر عن "ستاندرد آند بورز جلوبال"، فإن نمو قطاع الأعمال خلال الشهر الجاري سجل أبطأ وتيرة له منذ سبتمبر 2023.

في الوقت نفسه، وصلت توقعات التضخم بعيدة المدى لدى المستهلكين الأمريكيين إلى أعلى مستوى لها منذ ما يقرب من ثلاثين عامًا، حسبما أفادت شبكة "بلومبرج".

وشهدت المعادن الصناعية تراجعًا ملحوظًا بعدما استهلت عام 2025 على أداء قويورغم التحديات المرتبطة بالتحولات التي يسعى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإدخالها على منظومة التجارة العالمية، فإن التوقعات بشأن الطلب ظلت متماسكة، بينما ساهم تراجع قيمة الدولار في دعم أسعار السلع المقومة به.

سجل الألومنيوم، الذي كان قد أغلق عند أعلى مستوى له منذ مايو الماضي، انخفاضًا بنسبة 1.3% خلال تعاملات اليوم الإثنين، ليصل سعر الطن الواحد إلى 2652.50 دولارًا في بورصة لندن للمعادن بحلول الساعة 11:06 صباحًا بالتوقيت المحلي.

وجاء ذلك بعد تراجعه يوم الجمعة الماضي بنسبة 1.4%. كما انخفض النحاس بنسبة 0.7%، بينما تراجع الزنك بنسبة 1.9%.