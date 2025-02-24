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الإثنين 24 فبراير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة البرلمان

بدء إنشاء مستشفى أبو حماد بالشرقية بتكلفة 2 مليار جنيه.. يوليو المقبل

اجتماع لجنة الصحة
اجتماع لجنة الصحة بمجلس النواب
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أعلن الدكتور أنور إسماعيل مساعد وزير  الصحة ، عن بدء العمل في مشروع مستشفي أبو حماد بمحافظة الشرقية ، الذي يخدم آلاف المواطنين في الاول من يوليو القادم ، وذلك عقب  صدور قرار التخصيص ،من محافظة الشرقية
جاء ذلك  خلال اجتماع لجنة الصحة اليوم برئاسة الدكتور أشرف حاتم  ، لمناقشة طلب إحاطة مقدم من النائبين  احمد فؤاد اباظة رئيس لجنة الشئون العربية، والنائب ثروت سويلم ، بشأن تأخر اعمال البدء في إنشاء مستشفي أبو حماد .

وأوضح الدكتور  انور اسماعيل ، مساعد أول الوزير ، أن التكلفة الفعلية لإنشاء المستشفي تتراوح ما بين مليار و٥٠٠ مليون و ٢ مليار ، لافتا إلي أن المستشفي لم يكن ليرى النور،لولا الجهود الكبيرة المبذولة من النائيين احمد فؤاد اباظة واللواء ثروت سويلم ، مؤكدا أن الوزراة وضعت شرط بعدم إقامة المستشفي علي مساحة أقل من ٥ أفدنة، ولا يتوفر في  موقع النستشفس الحالي ، ولكن النائبين نجحا في توفير  المساحة المطلوبة لإقامة المشروع.

واستعرض النائب ثروت ، أمام اللجنه كافة خطوات  ملف أرض  المستشفي والذي تم التحرك  بداية  من عام   2017 باستخراج رخصة الهدم  حتي استبدال 5 أفدنة من الإرشاد الزراعي، لافتا إلي أنه تم رفع التيار العالي من الارض بالجهود الذاتية من النائب أحمد أباظة، وأصبحت الأرض ممهدة لبدء المشروع .

وأكد النائب ثروت سويلم ، أن مشروع مستشفي ابو حماد هو مشروع  الحلم لابناء الشرقية جميعا وأبو حماد، خاصة أن المستشفي  ستخدم ملايين المواطنين .

وزير الصحة محافظة الشرقية اجتماع لجنة الصحة طلب احاطة لجنة الشئون العربية