بدء إنشاء مستشفى أبو حماد بالشرقية بتكلفة 2 مليار جنيه.. يوليو المقبل

أعلن الدكتور أنور إسماعيل مساعد وزير الصحة ، عن بدء العمل في مشروع مستشفي أبو حماد بمحافظة الشرقية ، الذي يخدم آلاف المواطنين في الاول من يوليو القادم ، وذلك عقب صدور قرار التخصيص ،من محافظة الشرقية

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الصحة اليوم برئاسة الدكتور أشرف حاتم ، لمناقشة طلب إحاطة مقدم من النائبين احمد فؤاد اباظة رئيس لجنة الشئون العربية، والنائب ثروت سويلم ، بشأن تأخر اعمال البدء في إنشاء مستشفي أبو حماد .

وأوضح الدكتور انور اسماعيل ، مساعد أول الوزير ، أن التكلفة الفعلية لإنشاء المستشفي تتراوح ما بين مليار و٥٠٠ مليون و ٢ مليار ، لافتا إلي أن المستشفي لم يكن ليرى النور،لولا الجهود الكبيرة المبذولة من النائيين احمد فؤاد اباظة واللواء ثروت سويلم ، مؤكدا أن الوزراة وضعت شرط بعدم إقامة المستشفي علي مساحة أقل من ٥ أفدنة، ولا يتوفر في موقع النستشفس الحالي ، ولكن النائبين نجحا في توفير المساحة المطلوبة لإقامة المشروع.

واستعرض النائب ثروت ، أمام اللجنه كافة خطوات ملف أرض المستشفي والذي تم التحرك بداية من عام 2017 باستخراج رخصة الهدم حتي استبدال 5 أفدنة من الإرشاد الزراعي، لافتا إلي أنه تم رفع التيار العالي من الارض بالجهود الذاتية من النائب أحمد أباظة، وأصبحت الأرض ممهدة لبدء المشروع .

وأكد النائب ثروت سويلم ، أن مشروع مستشفي ابو حماد هو مشروع الحلم لابناء الشرقية جميعا وأبو حماد، خاصة أن المستشفي ستخدم ملايين المواطنين .