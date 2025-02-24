قيادات الأمانة المركزية بمستقبل وطن يقدمون مبادرات خدمية وتنموية لأهالي الإسماعيلية

في ثاني محطات زيارة الأمانة المركزية لحزب مستقبل وطن، داخل محافظة الإسماعيلية، شهدت قيادات الأمانة المركزية للحزب، احتفالية في مدينة الإسماعيلية، بوسط المحافظة، تم خلالها توزيع 100 جهاز عروسة، و50 رحلة عمرة، كما تم تقديم أجهزة كهربائية كاملة لـ10 سيدات من القبطيات، بالإضافة إلى إهداء 60 مزارع أجهزة زراعية تشمل (ماكينات رش – مواتير)، و25 كرسي متحرك لدعم ذوي الهمم، ضمن الجولات التنظيمية التي يعتزم الحزب القيام بها في مختلف المحافظات، لتقديم مبادرات خدمية وتنموية، استمرارًا لدور الحزب الخدمي والمجتمعي.

جاء ذلك بحضور النائب أحمد عبد الجواد، نائب رئيس الحزب، والأمين العام، والنائب عبد الهادي القصبي، نائب رئيس الحزب، والمهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية، والنائب أحمد دياب الأمين العام المساعد للحزب، والنائب محمد الجارحي، الأمين العام المساعد للحزب، والنائب عصام هلال عفيفي، الأمين العام المساعد للحزب، والنائب عاطف ناصر، الأمين العام المساعد للحزب، والنائب يحيي العيسوي، الأمين العام المساعد للحزب، والنائب خالد شلبي، أمين التنظيم المركزي، والنائب حماد موسي، أمين الحزب بمحافظة الإسماعيلية، بالإضافة إلى أمناء عدد من الأمانات النوعية المركزية، وهيئة مكتب أمانة التنظيم المركزية، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالمحافظة، ونواب وكوادر الحزب بالمحافظة.

وخلال كلمته، أكد النائب أحمد عبد الجواد، نائب رئيس الحزب والأمين العام، خلال كلمته التحام جماهير الحزب وجموع الشعب المصرى والوقوف صفا واحداً خلف الرئيس عبد الفتاح السيسى وجيش مصر، مشيداً بحالة الاصطفاف الوطنى التى تشهدها الدولة المصرية.

وتأتي هذه الفاعليات تنفيذاً لتكليفات رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، وتقديم كافة سبل الدعم للفئات الأولى بالرعاية والأسر الأكثر احتياجا.