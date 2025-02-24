بروتوكول بين المحكمة العربية للتحكيم ومؤسسة قديروف الإقليمية بالشيشان بالتحكيم القضائي والاستثمار.. شاهد

نظمت الأمانة العامة لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية التابع لجامعة الدول العربية ، اليوم الاثنين، توقيع برتوكول تعاون مشترك بين المحكمة العربية للتحكيم " المصدر قرار بإنشائها قرار مجلس الوحدة الاقتصادية" ،ومؤسسة قديروف الإقليمية بجمهورية الشيشان بروسيا الاتحادية وذلك فى إطار التنسيق والتعاون الذى تم بين الأمانة العامة لمجلس الوحدة الاقتصادية برئاسة السفير محمدى أحمد النى الأمين العام للمجلس والدكتور السيد عبد الفتاح مستشار الأمانة العامة لمجلس الوحدة الاقتصادية والجانب الشيشانى لتعزيز الفرص الاستثمارية فى كافة المجالات ، حيث تتولى المحكمة العربية للتحكيم القيام بدورها كمرجعية قانونية وقضائية كضمان وأمانة للمستثمرين بإزاحة المعوقات التى قد تطرأ على الجوانب الاستثمارية.

وحضر توقيع البروتوكول المستشار عبد الوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ ورئيس مجلس أمناء المحكمة العربية للتحكيم ، والمستشار فاروق سلطان رئيس مجلس إدارة المحكمة العربية للتحكيم ، والنائب يسرى المغازى عضو مجلس أمناء المحكمة وجانب من أعضاء المحكمة ، فيما ترأس الوفد الشيشانى آدم قديروف رئيس جهاز الأمن الشيشانى ، وزامد تشالايوف المستشار الخاص للرئيس الشيشانى ورئيس القوات الشيشانية الخاصة ، وعثمان بيسلطانوف مدير مكتب الرئيس الشيشانى ، وترك دوديف المبعوث الخاص للرئيس الشيشانى لجمهورية مصر العربية ، بحضور السفير محمدى أحمد النى الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية.