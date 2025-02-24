محافظ القليوبية يناقش مشروع تطوير كورنيش القناطر الخيرية مع التنسيق الحضاري

اجتمع المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، بالمهندس محمد أبو سعدة رئيس الجهاز القومي للتنسيق الحضاري بمقر الجهاز بقلعة صلاح الدين، لمناقشة مشروع تطوير الواجهة النهرية لمدينة القناطر.

جاء ذلك بهدف تحسين الصورة البصرية للكورنيش وإعادة إحياء الوجه الحضاري للمنطقة المطلة على النيل بمحافظة القليوبية.

ناقش الاجتماع عرض مقترح تصور لأعمال التطوير من قبل الجهاز القومي للتنسيق الحضاري والذي يشمل رفع كفاءة كورنيش القناطر الخيرية بطول كيلو و300 متر مربع، مع عمل مراسي بطول الكورنيش التي تسعى المحافظة لتنفيذه ضمن الخطوات العملية لتحقيق نقلة نوعية في المجال التنموي والسياحي.

وأوضح رئيس الجهاز أن مشروع التطوير يبدأ بالكورنيش والمنطقة المحيطة به برفع كفاءة الكورنيش وكذلك فتح مسارات للمشاه وإضافة عناصر خدمية تحقق تنمية اقتصادية مستدامة لمشروع التطوير، وإضافة عناصر فرش الفراغ العام من تشجير يتناسب مع البيئة الخاصة بالقناطر الخيرية وزراعات مستدامة، وتوحيد شكل اللافتات التجارية للمحال المطلة على الكورنيش لتكون بشكل يتلائم مع القيمة المكانية للقناطر.

كما شمل مشروع التطوير الذي يقسم إلى مراحل، تطوير الحدائق العامة، وواجهات العمارات المطلة علي النيل وذلك ضمن إستراتيجية التنمية السياحية التي أعدتها المحافظة لاستثمار الميزات النسبية والتنافسية المتوافرة لديها.

من جانبه اقترح محافظ القليوبية تطوير جزيرة الشعير ومحلج القطن وكذلك عمل مرسى نهري يشمل الأتوبيس النهري ومراكب نيلية ويخوت، لتكون منطقة القناطر الخيرية والحدائق المحيطة بها مدرجة على خريطة السياحة النيلية والسياحة البيئية الريفية، ما يضع المحافظة على قائمة المدن المستدامة والعمارة البيئية الخضراء.