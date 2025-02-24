قيادي بالشعب الجمهوري: القمة العربية في مصر خطوة محورية لمواجهة التهجير

شدد نشأت حتة، أمين شباب حزب الشعب الجمهوري، على أهمية القمة العربية الطارئة المزمع عقدها في مصر يوم 4 مارس، معتبرًا أنها تأتي في توقيت حساس يستوجب توحيد الموقف العربي لمواجهة محاولات تهجير الفلسطينيين والتصدي للمخططات الرامية إلى تصفية قضيتهم.

وأكد حتة، في بيان صحفي، دعمه الكامل للرؤية التي سيطرحها الرئيس الفلسطيني محمود عباس خلال القمة، مشيرًا إلى أن التوافق العربي في هذه المرحلة يشكل ركيزة أساسية لحماية الحقوق الفلسطينية والتعامل بجدية مع التحديات التي تفرضها الضغوط الدولية.

وأشار إلى أن العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة يستدعي موقفًا عربيًا موحدًا لدعم الجهود الدبلوماسية والسياسية، لافتًا إلى أن التحركات المصرية الحازمة أسهمت في إعادة صياغة الخطاب الأمريكي بشأن غزة، ما يعكس أهمية الدور المصري في التصدي لمحاولات فرض حلول غير عادلة على الفلسطينيين.

كما أشاد أمين شباب حزب الشعب الجمهوري، بالدور المصري الرائد في دعم القضية الفلسطينية، سواء عبر التحركات السياسية والدبلوماسية أو من خلال تقديم المساعدات الإنسانية، مؤكدًا أن مصر تظل في مقدمة الدول المدافعة عن حقوق الشعب الفلسطيني والساعية إلى تحقيق الاستقرار في المنطقة.

واختتم حتة، تصريحاته بالتأكيد على أن القمة المرتقبة تمثل فرصة لتعزيز التضامن العربي والاصطفاف خلف الموقف المصري في مواجهة التحديات الراهنة، مشددًا على أن حل الدولتين يبقى المسار الوحيد لتحقيق سلام عادل ومستدام في الشرق الأوسط.