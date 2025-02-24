اقتصادية النواب تناقش زيادة فاتورة استيراد السلع الترفيهية.. غدا

تناقش لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد سليمان، خلال اجتماع لها غدا الثلاثاء، طلب الإحاطة المقدم من النائبة منى عمر، بشأن الزيادة الكبيرة في فاتورة استيراد السلع الترفيهية ، وموضوعي طلبي الإحاطة المقدمين من النائبة مي أسامة، بشأن سياسة الحكومة لإتاحة دور ومساحة أكبر للقطاع الخاص للمساعدة علي التعافي الاقتصادي، واستراتيجية الحكومة لجعل مصر مقصد رئيسي لصناعة التعهيد في المنطقة.

كما تناقش اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائبة أمال عبد الحميد بشأن خطة الحكومة لتخفيف الأعباء المالية غير الضريبية والإجرائية علي كاهل المستثمرين ، وكذلك طلب الإحاطة المقدم من النائبة أمال رزق الله بشأن بطء وتدني الخدمة المقدمة للممولين والمستثمرين في خدمة التأسيس بالهيئة العامة للاستثمار.