وزارة الداخلية تحتفل بيوم المجند 2025

نظّمت وزارة الداخلية، احتفالية بمناسبة يوم المجند 2025، وقدم المجندون عروضًا متنوعة أظهرت مدى لياقتهم البدنية وكفاءتهم التدريبية العالية.

وخلال الاحتفالية استعرض المجندون مهاراتهم من خلال عروض ميدانية عكست مستوى التدريب المتقدم الذى تلقوه داخل معسكر تدريب المجندين التابع للإدارة العامة لتدريب قوات الأمن، وقد اعتمدت هذه التدريبات على أساليب حديثة ومتطورة تحاكى الواقع العملى والمستجدات الأمنية.

كما قدّم المجندون بيانات عملية تحاكى مواقف أمنية واقعية ، أظهرت احترافيتهم وقدرتهم على تنفيذ أصعب المهام الأمنية بكفاءة ، وفى مختلف البيئات والظروف.

ومنذ التحاقهم بالخدمة العسكرية ، يخضع المجندون لبرامج تدريبية متطورة بمواصفات عالمية ، تضعها الوزارة بهدف تأهيلهم وفق أحدث المعايير الشرطية وعقب اجتيازهم لهذه البرامج بنجاح يصبح المجندون مؤهلين للإلتحاق بمختلف المواقع الشرطية.

وقد عكست مهاراتهم المتنوعة عن مدى استيعابهم السريع للتدريبات الحديثة التى تحرص وزارة الداخلية على تطبيقها ، ليكونوا نماذج عصرية لرجل الأمن.