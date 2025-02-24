أحمد سمير يفوز بمنصب نائب رئيس الاتحاد الدولي للميني فوتبول "IMF"

اختتمت منذ قليل في العاصمة السعودية الرياض، أعمال الجمعية العمومية غير العادية للاتحاد الدولي لكرة القدم المصغرة"ميني فوتبول " (IMF)، برئاسة الدكتور محمد الدوسري.

وأسفرت نتائج الاجتماع عن فوز المصري أحمد سمير سليمان مؤسس ورئيس الاتحاد المصري للميني فوتبول، بمنصب نائب رئيس الاتحاد الدولي للعبة وعضوية المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي IMF.

وأعرب أحمد سمير عن خالص شكره وتقديره لجميع الزملاء أعضاء الجمعية العمومية الذين منحوه أصواتهم وثقتهم الكبيرة.

وأكد التزامه ببذل أقصى جهوده لخدمة الاتحاد وتطويره على المستوى الدولي.

وكان الاتحاد المصري للميني فوتبول قد انضم رسميا للاتحاد الدولي للعبة IMF بالسعودية عقب موافقة وزارة الشباب والرياضة على الانسحاب من الاتحاد العالمي wMF بالتشيك ، وقطع كل صلة للاتحاد المصري نهائيا بالـ WMF وبكل ما يتبعه من اتحادات قارية وإقليمية.