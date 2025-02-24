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الإثنين 24 فبراير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

أحمد سمير يفوز بمنصب نائب رئيس الاتحاد الدولي للميني فوتبول "IMF"

احمد سمير
احمد سمير
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اختتمت منذ قليل في العاصمة السعودية الرياض، أعمال الجمعية العمومية غير العادية للاتحاد الدولي لكرة القدم المصغرة"ميني فوتبول " (IMF)، برئاسة الدكتور محمد الدوسري.

وأسفرت نتائج الاجتماع عن فوز المصري أحمد سمير سليمان مؤسس ورئيس الاتحاد المصري للميني فوتبول، بمنصب نائب رئيس الاتحاد الدولي  للعبة وعضوية المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي IMF.
وأعرب أحمد سمير عن خالص شكره وتقديره لجميع الزملاء أعضاء الجمعية العمومية الذين منحوه أصواتهم وثقتهم الكبيرة.

 وأكد التزامه ببذل أقصى جهوده لخدمة الاتحاد وتطويره على المستوى الدولي.
وكان الاتحاد المصري للميني فوتبول قد  انضم رسميا للاتحاد الدولي للعبة IMF  بالسعودية  عقب موافقة وزارة الشباب والرياضة على الانسحاب من الاتحاد العالمي wMF بالتشيك ، وقطع كل صلة للاتحاد المصري نهائيا بالـ WMF وبكل ما يتبعه من اتحادات قارية وإقليمية.

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