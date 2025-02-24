"زامباهولا".. أكرم حسني يستعد لطرح الأغنية الدعائية لمسلسل "الكابتن"

يستعد الفنان أكرم حسني، لطرح الأغنية الدعائية لمسلسله الجديد “الكابتن”، الذي من المقر طرحه في موسم رمضان 2025، حيث تحمل الأغنية عنوان “زامباهولا”، وذلك بالتعاون مع فرقة شارموفرز، ومن المقرر أن تطرح الأغنية يوم 24 فبراير الجاري.

“زامباهولا” من كلمات وغناء أكرم حسني وأحمد بهاء ،ألحان أحمد بهاء ، توزيع محمد العركان ، إنتاج شركة أيديولوجي.

يتناول مسلسل “الكابتن” قصة الطيار حسام عز الدين، الذي يجسد شخصيته أكرم حسني. يرتكب حسام خطأ غير مقصود أثناء إحدى رحلاته الجوية، مما يتسبب في سقوط الطائرة. بعد الحادث، يجد حسام نفسه الناجي الوحيد، لكنه يُفاجأ بظهور أرواح بعض الركاب الذين يطلبون مساعدته في إتمام مهام عالقة، بهدف إنقاذ أرواحهم.

مسلسل"الكابتن" بطولة أكرم حسني،اَية سماحة، سوسن بدر، أحمد عبدالوهاب، رحمة أحمد فرج، ،ميمي جمال، محمد رضوان، سامي مغاوري، أحمد الرافعي، ، عمر شرقي، وئام مجدي، قصة أيمن الشايب وتأليف عمرو الدالي، ويقوم بإخراجه معتز التوني، وإنتاج كريم أبوذكري، وينتمي إلى نوعية الـ 15حلقة ويعرض في النصف الأول من شهر رمضان.