وزيرة التنمية المحلية: الوزارة تولي اهتماما بالكوادر النسائية في العديد من المناصب القيادية

قالت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، إن الوزارة تولي اهتماما بالكوادر النسائية في العديد من المناصب القيادية، والاعتماد عليهم في إنجاز العديد من المهام الكبري من خلال تنفيذ باكورة من المشاريع الخدمية والتنموية بالمحافظات.

واضافت وزيرة التنمية المحلية، في تصريحات خاصة لـ البوابة نيوز، أن القيادة السياسية مهتمه بالاعتماد علي المرأة المصرية والتي اثبتت أنها جزء كبير من الوطن .

جاء ذلك خلال احتفالية هيئة (فولبرايت مصر ) بمناسبة مرور 75 عاما من القيادة النسائية والتأثير العالمي بحضور السيدة/ ماجى ناصيف الرئيس التنفيذي لهيئة فولبرايت مصر والسفيرة / هيرو مصطفى جارج سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية لدى مصر ، والرئيسة الفخرية للجنة فولبرايت الثنائية في مصر، وبمشاركة السفير حسام القاويش مساعد وزيرة التنمية المحلية للتعاون الدولي، وعدد من قيادات هيئة فولبرايت والقيادات النسائية من رؤساء وأساتذة الجامعات وممثلي الوزارات والهيئات المختلفة .