“أهلا رمضان” أغنية جديدة للمطربة أمنية محمد وألحان محمد السماحي

انتهى الملحن والمذيع محمد السماحى، والمطربة أمنية محمد، من تسجيل أغنية أهلا رمضان، لإذاعتها خلال الشهر الفضيل.

وأشار السماحى خلال تصريحات صحفية له، إلى أن الأغنية تم إهدائها إلى جميع القنوات والإذاعات، مشيرا إلى أن أغنية "أهلا رمضان"، من ألحانه وكلمات نادر عزت، وتوزيع د.داود جميعي، وجاري تسجيل مجموعة من الأغاني المتنوعة للملحن محمد السماحي، والمطربة أمنية محمد والشاعر نادر عزت، وتقديم ألوان موسيقية مختلفة خلال الفترة القادمة.



جدير بالذكر أن الفنانة أمنيه محمد، كانت مشاركه في برنامج فاصلة في المغرب سنة 2003 في القناة التانيه المغربيه التي حققت شهره كبيره من هذا البرنامج، وشاركت في مهرجان الموسيقي العربيه أكثر من مرة، وشاركت في أوبرا أمستردام مع الفرقه المالكيه السيمفونيه الهولاندية، التي عزفت مع كبار نجوم العالم مثل ماريا كاري والتون جون.



أمنية أيضا هي أول مطربة عربيه غنت في أوبرا أمستردام، كما غنت في أوبرا فينا، كما تعاملت مع كبار الملحنين في مصر والوطن العربي، مثل محمد رحيم ومحمد يحيي وناصر الصالح ويوسف المهنا وحلمي بكر، والدكتور جمال سلامة، وفايز السعيد بعدد متنوع من الاغاني المصرية والخليجية التي حققت نجاح كبير في الوطن العربي وتم تصويرها فيديو كليب وقد انتهت من تسجيل اغنية هيا كميا للملحن محمد السماحي، وكلمات نادر عزت وتوزيع داود جميعي استعدادا لاطلاقها قريبا بعد رمضان، وجاري تسجيل عدد متنوع من أغاني مختلفه تجمع مابين الاغاني المصريه والمغربيه والخليجية، وتستعد للمشاركه في حفلات غنائية في موسم الرياض قريبا.