أحمد أبو شعرة: جهود حثيثة لتحسين تكليف أطباء دفعة 2023 وحل مشكلاتهم

كشف د. أحمد أبو شعرة، عضو النقابة العامة لأطباء الأسنان وأمين عام مساعد الشؤون البرلمانية بأمانة محافظة البحيرة في حزب "مستقبل وطن"، عن سلسلة من الإجراءات المهمة التي تم اتخاذها لمعالجة تحديات تكليف أطباء دفعة 2023، بما يضمن تحقيق العدالة والشفافية في توزيع التكليف.

وأوضح أبو شعرة أن جهوده خلال الفترة الماضية ركزت على عدة محاور أساسية، أبرزها:

مراجعة اللوائح والأنظمة الخاصة بالتكليف لضمان العدالة في التوزيع.

التواصل المستمر مع الجهات المعنية لمتابعة شكاوى الأطباء وإيجاد حلول عاجلة لها.

تنظيم لقاءات وورش عمل لتعريف الأطباء بحقوقهم وواجباتهم خلال فترة التكليف.

التنسيق مع نواب محافظة البحيرة لتقديم طلبات إحاطة إلى وزير الصحة لمناقشة ملف التكليف والعمل على تحسينه.

وفي تصريح خاص لـ"البوابة نيوز"، أكد د. أحمد أبو شعرة، أن هذه التحركات تهدف إلى دعم الأطباء وتحقيق بيئة عمل عادلة لهم، مما ينعكس إيجابيًا على جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

كما شدد على استمرار جهوده في الملف البرلماني والتنسيق مع الجهات المختصة لضمان تحقيق المزيد من المكتسبات للأطباء.