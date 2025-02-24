مستقبل وطن يطالب بتشديد الرقابة على المنصات الرقمية لمكافحة الاحتيال الإلكتروني

أكد المهندس تامر الحبال، القيادي بحزب مستقبل وطن، ضرورة توخي الحذر من المنصات الإلكترونية التي تروج لمكاسب خيالية دون مجهود، مشيرًا إلى أن منصات مثل FBC استولت على مبالغ طائلة من المواطنين عبر وعود زائفة.

وشدد "الحبال" على أهمية تكثيف الرقابة على هذه المنصات غير المرخصة، وملاحقة القائمين عليها قانونيًا، لحماية المدخرات الشخصية من مخاطر النصب الإلكتروني، الذي بات يشكل تهديدًا متزايدًا للاستقرار المالي للأسر.

كما أشار إلى أهمية نشر الوعي بين المواطنين، محذرًا من الانسياق وراء الإعلانات المضللة التي تستهدف الطامحين إلى الثراء السريع، مؤكدًا أن الاستثمار الحقيقي يعتمد على التخطيط والعمل الجاد وليس على الوعود الخادعة.

وأضاف: "النجاح المالي لا يتحقق بالسحر أو الطرق المختصرة، بل يتطلب اجتهادًا وتخطيطًا مدروسًا. لذا، احذروا المنصات المشبوهة واستثمروا في المعرفة قبل اتخاذ أي قرار مالي."