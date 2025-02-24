الخميس 27 فبراير.. حريات الصحفيين تجتمع بأسر الزملاء المحبوسين

تدعو لجنة الحريات بنقابة الصحفيين، أسر الصحفيين المحبوسين لاجتماع موسع مع خالد البلشي نقيب الصحفيين، ولجنة الحريات يوم الخميس 27 فبراير الساعة 5 مساءً بمقر النقابة.

وذلك لاستعراض أوضاع الزملاء المقيدة حريتهم، وكل مطالبهم، ولإطلاق رسالة ونداء للإفراج عن الصحفيين المحبوسين بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.