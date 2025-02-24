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الإثنين 24 فبراير 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

سياسة

الخميس 27 فبراير.. حريات الصحفيين تجتمع بأسر الزملاء المحبوسين

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تدعو لجنة الحريات بنقابة الصحفيين، أسر الصحفيين المحبوسين لاجتماع موسع مع خالد البلشي نقيب الصحفيين، ولجنة الحريات يوم الخميس 27 فبراير الساعة 5 مساءً بمقر النقابة.
وذلك لاستعراض أوضاع الزملاء المقيدة حريتهم، وكل مطالبهم، ولإطلاق رسالة ونداء للإفراج عن الصحفيين المحبوسين بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

الصحفيين الحريات