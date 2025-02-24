ضبط طن ونصف لحوم فاسدة في دمياط

قاد الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، حملة مكبرة ، رافقته خلالها المهندسة شيماء الصديق نائب محافظ دمياط، وجاءت بحضور مسئولين عن إدارة الحوكمة والمراجعة الداخلية بديوان عام المحافظة، ومديريات التموين والتجارة الداخلية، والصحة والطب البيطري، والوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط ومديرية أمن دمياط، أسفرت عن ضبط مخزن لتصنيع مصنعات اللحوم والدواجن بأولاد حمام بمركز دمياط.

حيث تبين قيام المخزن بالتصنيع وتعبئة وتغليف تلك المواد الغذائية ، فى انعدام تام للاشتراطات الصحية و النظافة، وتم ضبط كمية قدرها طن ونصف من اللحوم و المصنعات غير صالحة للاستهلاك الآدمي وبالمعاينة المبدئية للمضبوطات تبين احتوائها على عجينة فول صويا وألوان صناعية ومكسبات طعم ورائحة ، فضلاً عن وجود مواد ملونة يتم استخدامها فى التصنيع .

هذا وقد وجه " الدكتور أيمن الشهابى " على الفور بالتحفظ على تلك المضبوطات واخذ عينات لتحليلها ، و إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تمهيدًا للعرض على النيابة ، مؤكدًا على استمرار تلك الجهود و الضرب بيدٍ من حديد للمتلاعبين والتصدى لأى مخالفات تتعلق بمنظومة الغذاء لارتباطها الرئيسى بصحة المواطنين وسلامتهم ، والتأكد دوماً من صلاحية المواد الغذائية التى يتم طرحها بالأسواق و المنشآت الغذائية.

إفتتح الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، اليوم ، معرض " أهلاً رمضان " الذى أقامه حزب مستقبل وطن ، ودعم النائب وليد التمامي والنائب عضو مجلس الشيوخ وأمين أمانة حزب مستقبل وطن بالزرقا، حيث جاء الافتتاح النائب محمد أبو حجازى عضو مجلس الشيوخ و مجدى عبد الكريم مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية والعميد هانى عبد القوى رئيس الوحدة المحلية لمدينة السرو .

حيث تفقد " المحافظ " المعرض الذى يضم مجموعة من المشاركين لبيع المنتجات الأساسية والغذائية، والخضروات والفاكهة و الأسماك واللحوم و ادوات منزلية بأسعار مخفضة ، وخلال التفقد ،،تواصل " محافظ دمياط " مع العارضين و اطمأن على توافر السلع الأساسية وأكد على الإعلان عن الأسعار قبل وبعد الخصم ، و التأكيد على تنفيذ الخصم على السلع لخدمة المواطنين.