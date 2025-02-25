اليوم.. "خطة النواب" تناقش الحساب الختامي لموازنة "هيئة البريد" 2023/2024

تعقد لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، 3 اجتماعات عقب الانتهاء من الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، وذلك لمناقشة عدد من الموضوعات المطروحة على جدول أعمالها.

فتناقش اللجنة في اجتماعها الأول حساب ختامي موازنة ديوان عام وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للسنة المالية 2023/2024.

بالإضافة إلى مناقشة حساب ختامي موازنة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات للسنة المالية 2023/2024، وكذلك متابعة تنفيذ توصيات اللجنة الواردة بتقريرها العام عن الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2024 /2025 فيما يخص الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، وذلك في اجتماعها الثاني.

بينما تناقش حساب ختامي موازنة الهيئة القومية للبريد للسنة المالية 2023/2024، في الاجتماع الثالث.

ورفع المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة، أمس الاثنين بعد الموافقة على مجموع مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية.

ومن المقرر أن يعاود مجلس النواب، عقد الجلسة العامة اليوم الثلاثاء، لمناقشة تقرير لجنة القوى العاملة عن مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة.