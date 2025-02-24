منال عوض: الدولة المصرية تؤمن بالدور الرائد للمرأة فى النهوض بالمجتمع

قالت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، إن إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي عام 2017 عامًا للمرأة المصرية، يعد سابقة لم تحدث في تاريخ الدولة المصرية، مع إطلاق الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030، وتعد مصر دولة رائدة في العالم والتي تطلق هذه الاستراتيجية بما يتوافق مع أهداف التنمية المستدامة، مما يؤكد إيمان الدولة بالدور الرائد للمرأة المصرية فى النهوض بالمجتمع بأكمله ، حيث من غير الممكن أن ينهض أي مجتمع بنصف مكوناته فقط بدون جهد وفعالية المرأة في كل مجالات الحياتية .

كما أشارت وزيرة التنمية المحلية، إلى أنه علي مستوي الوزارة فقد أنشأت 27 وحدة تكافؤ فرص على مستوى المحافظات و 226 على مستوى المراكز و المدن التابعة ، و تبلغ نسبة المرأة في ديوان عام الوزارة 45%، فيما تبلغ نسبة المرأة داخل الوظائف القيادية بالمحليات 24%، وأصبحت حاليًا تتدرج في مناصب المحافظ ونائب المحافظ ورئيس حي ومدينة إلى رئيس وحدة محلية، لافتة إلى اهتمام الوزارة بخلق فرص عمل للسيدات بالقرى والمدن خاصة المرأة المعيلة لتحسين مستوى معيشة الأسر وتوفير التمويل اللازم لهم من خلال صندوق التنمية المحلية لإقامة مشروعات صغيرة ومتوسطة ومتناهية الصغر.

وأضافت الدكتورة منال عوض، أن الوزارة نفذت عدة مبادرات فى مجال الحماية ومناهضة العنف ضد المرأة منها مبادرة (معاً ضد العنف) وذلك للتصدي لكافة أشكال العنف الأسري والمجتمعى ومبادرة (قرية بلا أمية) للقضاء على الأمية ومنع التسرب من التعليم والتوعية بأهمية تعليم الفتيات وكذا مبادرة " يوم في قرية" بهدف حصر مشاكل المرأة العاملة على مستوى المحافظات.

وقدمت وزيرة التنمية المحلية الشكر لهيئة فولبرايت مصر علي جهودها والتعاون الذي قامت به علي أرض محافظة دمياط خلال توليها منصب المحافظ ، مشيرة إلى استعدادها لدعم جهود الهيئة خلال المرحلة القادمة لتنفيذ العديد من البرامج والمبادرات علي أرض باقي محافظات الجمهورية ، ووضع كل خبرات الوزارة بما يحقق أهدافنا خلال الفترة المقبلة.